Carnaval 2024: os olhos também merecem atenção na hora da folia

O carnaval se aproxima e a programação de shows e festas está a todo vapor e você já deve estar planejando em qual bloco ir e fantasia usar em cada dia de comemoração. Mas é preciso, além de pensar os looks, portanto, organizar uma rotina de cuidados com os olhos para se manter saudável e aproveitar a folia.

Os fatores de risco para a saúde ocular durante o período carnavalesco é o que não falta. Aliás, a maquiagem, por exemplo, parte essencial da preparação para o carnaval, se usada de forma inadequada, pode causar irritações, alergias e infecções oculares.

O médico oftalmologista Pedro Trés Vieira Gomes explica que é recomendado maneirar na quantidade e evitar os produtos vencidos. “As maquiagens são cheias de compostos químicos que, em contato com os olhos, podem causar conjuntivite química e, em casos mais sérios, lesões na córnea”.

Aliás, outro fator de risco para os olhos e bem comum no carnaval é o consumo excessivo de álcool. Segundo o especialista, as bebidas alcoólicas causam desidratação, o que pode resultar em olhos secos e irritados e mais suscetíveis a contaminações.

Além disso, a ingestão, contudo, em grandes quantidades pode resultar em visão turva, diminuição da percepção de contraste e perda de visão periférica, o que aumenta os riscos de acidentes.

Com a aglomeração também, portanto, é preciso estar atento. “A proximidade excessiva facilita a transmissão de infecções oculares causadas por bactérias, fungos ou vírus. O contato direto com mãos contaminadas e objetos compartilhados também aumenta a probabilidade de contrair doenças relacionadas aos olhos”, comenta Pedro Gomes.

• Evite passar muita maquiagem e glitter na região dos olhos

•Não use produtos vencidos

•Tenha cuidado ao retirar a maquiagem do rosto

• Manere no consumo de bebidas alcoólicas

• Tente não coçar nos olhos

• Lave bem as mãos antes de tocar nos olhos

• Itens como maquiagem, óculos de sol ou máscaras de fantasias deve ser individuais

O médico oftalmologista, contudo, ainda faz o alerta: “ao detectar qualquer problema nos olhos, não hesite em procurar imediatamente um médico. Agir prontamente é essencial para evitar potenciais complicações e preservar a saúde visual.”

