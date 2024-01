Carnaval 2024: Vitória anuncia estrutura e normas para desfiles de blocos

A Prefeitura de Vitória garante uma ampla estrutura para a realização dos desfiles de blocos do Carnaval da capital capixaba. O anúncio foi realizado na tarde desta terça-feira (30), na sala de reuniões anexa ao gabinete do prefeito.

Na ocasião, também foram esclarecidos aspectos referentes à normatização dos blocos e divulgado o cronograma do desfile dos grupos carnavalescos para a folia.

Leia também: Carnaval vai movimentar R$ 600 milhões no ES em fevereiro

“Vitória, que já é destaque nacional em saúde e educação, vem se tornando também referência no turismo e geração de renda. Ficamos entre as nove cidades mais procuradas da América Latina como destino no verão, produzimos festas lindas de Natal e Ano Novo e abrimos 2024 com uma Arena que movimentou R$ 5 milhões e contou com a presença de meio milhão de pessoas. Seguimos avançando e o foco agora é proporcionar um Carnaval que Vitória nunca antes viu. Temos o terceiro maior Carnaval do Brasil, organizado e democrático. Por isso, unimos forças com outros órgãos públicos, blocos e comunidade num amplo diálogo”, declarou o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.

As ações para o Carnaval oficial são resultado de diversas reuniões entre secretarias municipais, representantes de blocos, órgãos como Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e lideranças comunitárias. Oportunidades nas quais foram debatidas alternativas capazes de agregar interesses comuns entre as partes e o bem-estar coletivo.

O Carnaval oficial em Vitória terá três vertentes: os desfiles dos blocos, que vão até o dia 24 de março, a folia para a garotada que é o “Carnavalzinho de Vitória” e o Desfile das Escolas Campeãs.

Desfile das Campeãs

No Sábado (10), as três primeiras colocadas do Grupo Especial e a campeã do Grupo de Acesso realizarão um desfile no Sambão do Povo.

Blocos

Os desfiles dos blocos são regidos pelos Decretos 23.281, publicado no dia 30/01/24 e 23.180, publicado em 22/12/23. Cada bloco possui um prazo mínimo de 15 dias para dar entrada no pedido de desfile, no período que teve início no último dia 20 e vai até 24 de março, conforme o decretos acima citados.

Os blocos de rua deverão percorrer o itinerário autorizado pelo município, que compreende os períodos necessários à concentração e à dispersão do seu desfile.

As agremiações da capital estão sendo orientadas a incentivar e adotar “slogans/campanhas” para motivar os foliões a cuidar do meio ambiente e adotar práticas de zeladoria com a natureza e a cidade, proporcionando um Carnaval sustentável.

A estrutura para os desfiles dos blocos inclui aproximadamente 500 banheiros químicos, além de coletores de lixo, papeleiras, caminhões-pipa e ambulâncias.

Centro

Haverá desfiles nos dias 10, 11, 12 e 13 das 11 às 19 horas. Confira:

Sábado (10/02)

No sábado (10), desfilam no Centro da capital os blocos Subúrbio, das 11 às 14 horas, e Afro Kizomba, das 15h30 às 19 horas. O Subúrbio sai da Praça Getúlio Vargas rumo à Rua Senador Atílio Vivacqua e o Afro Kizomba faz o sentido oposto.

Domingo (11/02)

O bloco Regional da Nair sairá da Praça Pio XII, na Avenida Beira-Mar, às 10h, seguindo no sentido Curva do Saldanha, onde encerra às 14h.

A partir das 15 horas, quem assume a folia será o trio do Puta Bloco, saindo da Curva do Saldanha e terminando na Praça Oito (na altura dos Armazéns do Porto), às 19 horas.

Segunda-feira (12/02)

Já na segunda-feira (12), quem arrasta a galera pela Avenida Beira-Mar será o Coisas de Negres, com saída da Praça Getúlio Vargas até o Armazém do Porto. A dispersão será a puxada para o Circuito Folia no Sambão do Povo.

Para dar suporte aos foliões, um ponto de hidratação será disponibilizado na Praça Getúlio Vargas, no período de 10 a 13 de fevereiro.

Em toda a extensão da Avenida Beira-Mar haverá contentores com papeleiras a fim de preservar o meio ambiente e evitar o lançamento de lixo no canal.

Os blocos inscritos com previsão de mais de 2 mil integrantes e com mais de dois anos de existência, que realizaram solicitação, contarão com o apoio de um trio elétrico.

Circuito da Folia

A novidade este ano é o Circuito da Folia. Atendendo ao pedido dos organizadores dos blocos, a PMV criou o “Circuito da Folia” que vai puxar os blocos até o Sambão do Povo, garantindo algumas horas a mais de diversão.

Nos dois dias o circuito da folia vai começar às 19 horas na Praça Oito, seguindo pela Avenida Getúlio Vargas para acessar a Avenida República, passando por um dos pontos culturais do Centro de Vitória, o Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas (Mucane). O trio vai seguir pela Avenida Cleto Nunes, em frente ao Parque Moscoso. O bloco entrará na Avenida Marcos de Azevedo (rua do Hospital Santa Casa) até chegar à Rua Pedro Nolasco, pegando rumo ao Sambão do Povo.

No domingo (11), Emerson Xumbrega puxará o trio, após o Puta Bloco, até o Sambão. Por lá, se apresentarão Kleber Simpatia e André Lélys, a partir das 19 horas.

Na segunda (12), o axé de Andrea Nery embala os foliões até o Sambão, que contará com shows do grupo Pele Morena e Regional da Nair.

Carnaval no Sambão

No domingo (11), às 19 horas, no trio elétrico no Sambão do Povo se apresentam Kleber Simpatia e André Lellis. Já na segunda-feira (12), também às 19 horas, é a vez de Pele Morena e Regional da Nair.

Segurança

A segurança durante os desfiles dos blocos também foi planejada. No Centro de Vitória, um Posto de Comando Integrado será montado na Praça Costa Pereira para abrigar equipamentos de monitoramento de câmeras e operadores da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV), centralizar as tomadas de decisões das corporações da Guarda de Vitória, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Militar, equipes de fiscalização e servir de base de apoio para equipes atuantes.

Além disso, a tecnologia é um trunfo que amplia a capacidade de atuação da Guarda. A cidade é monitorada por 747 câmeras, sendo 55 na região do Centro, onde irão circular a maior parte dos blocos, e mais 49 no Sambão do Povo, onde estão previstos shows após o encerramento dos blocos.

O Carnaval de rua também terá reforço no patrulhamento. A maior parte do efetivo da Guarda de Vitória estará disposta de forma estratégica na cidade para realizar as rondas de forma alinhada com a Polícia Militar.

As interdições das ruas para atender os trajetos dos blocos foram planejadas pela Gerência de Planejamento e Operacionalização de Trânsito, de forma a manter o equilíbrio entre fluxo de veículos, segurança de pedestres e condutores. Já estão confirmadas as interdições da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Av. Beira-Mar) de sábado à segunda-feira. O trânsito será desviado para a Avenida Princesa Isabel.

A Secretaria de Segurança irá disponibilizar equipes do Grupamento de Salvamento Marítimo (Salvamar) para atuarem preventivamente em embarcações no mar, margeando a Avenida Beira-Mar durante o horário dos blocos.

Também serão realizadas blitze, com ênfase na fiscalização dos casos de embriaguez ao volante.

Fiscalização

A fiscalização de posturas da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) estará encarregada de monitorar os blocos de rua que receberam licenciamento da Prefeitura.

O intuito é assegurar a conformidade com as diretrizes estabelecidas nos alvarás, incluindo detalhes como o percurso e os horários de início e término, aprovadas pela Comissão dos Blocos.

Adicionalmente, a Sedec organizará o comércio ambulante associado aos blocos, visando manter a segurança e o fluxo adequado de pessoas.

Em colaboração com o Senac, a Prefeitura proporcionará um curso de Atendimento e Boas Práticas de Higiene aos ambulantes, visando aprimorar o atendimento aos foliões. Esses ambulantes terão prioridade para participar das atividades durante o Carnaval.

Não será permitida a venda de bebidas em recipientes de vidro, bem como a utilização de botijas de gás, em conformidade com o Decreto Municipal n.º 17.693/2019.

Folia para a garotada

Os pequenos não ficarão de fora da folia. A PMV irá realizar o “Carnavalzinho de Vitória” em 12 diferentes pontos da cidade.

As crianças contarão com atrações especiais como bandinhas de fanfarra, brinquedos, pipoca, algodão doce, personagens e muita recreação.

As ações do “Carnavalzinho” serão realizadas nos quatro dias do Carnaval oficial, de 10 a 14 de fevereiro, em dois horários nos bairros Tabuazeiro, Jardim Camburi, Mata da Praia, Barro Vermelho, Santo Antônio, Nova Palestina, Jucutuquara, Centro, São Pedro e Jardim da Penha.

Os detalhes poderão ser conferidos no site da PMV e na mídia social @vitoriaonline.

Ambulantes

Este ano a PMV em parceria com o Senac está treinando mais de 200 profissionais para atuarem como ambulantes e food truck.

Não haverá cadastro para ambulantes, que serão organizados por ordem de chegada. Os profissionais poderão montar as barracas por ordem de chegada na área das Praças Getúlio Vargas e Papa Pio XII.

Entretanto, terão prioridade para o comércio ambulante os participantes do curso de “Atendimento e Boas Práticas de Higiene” oferecido pela Sedec em parceria com o Senac. Estes estarão identificados com camisetas.

Os food trucks ficarão estacionados na Rua Coronel Vicente Peixoto, ao lado da Praça Getúlio Vargas, e na Rua Marcelino Duarte, ao lado da Praça Papa Pio XII, mesmo local do ano passado.

Meio Ambiente

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semmam) apela para a conscientização dos foliões para não jogarem lixo em vias públicas nem na baía de Vitória.

– A Semmam desenvolverá uma campanha educativa e de comunicação visual sobre a correta destinação dos resíduos produzidos, com o objetivo de minimizar seus impactos e facilitar o descarte apropriado em locais específicos;

– Atuará com de uma equipe de fiscalização sonora durante os eventos, com foco no controle de ruídos, especialmente na coibição da utilização indevida de caixas de som e veículos com som em espaços públicos;

– E atuará com duas embarcações ao longo da extensão do trajeto dos blocos, as embarcações Moreia e Lameirão, para evitar o lançamento inadequado de resíduos na baía de Vitória.

Limpeza

Equipes farão limpeza em todos os dias de eventos. A Central de Serviços também vai ampliar a instalação de papeleiras e contentores em todos os locais de blocos.

No Centro da cidade, após a passagem dos blocos entrará em ação o “Bloco da Limpeza” com 150 homens limpando e higienizando as Ruas e Avenidas.

Saúde

Equipes da rede municipal de saúde promoverão ações de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis e campanha educativa de Vigilância Sanitária.

Ala Capixabas Unidos Contra a Dengue desfila nesta sexta (2)

Abram alas que os cuidados com a saúde vão passar! Nesta sexta (2), enquanto centenas de pessoas se preparam para a primeira noite de desfile das Escolas de Samba no Carnaval de Vitória, outras centenas de profissionais da saúde irão entrar na avenida do samba para passar um importante recado antes da festa começar: é preciso ficar alerta ao mosquito da dengue. Por isso, aproximadamente 50 profissionais da Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) vão participar da ala Capixabas Unidos Contra a Dengue, nesta sexta (2), às 21 horas, no Sambão do Povo, juntamente com profissionais dos demais municípios da Grande Vitória.

Para reforçar ainda mais a importância desse momento, a Prefeitura de Vitória doou, nesta segunda-feira (29), 300 ingressos para a arquibancada do Carnaval de Vitória aos profissionais de saúde que participarão do desfile na Ala Capixabas Unidos Contra a Dengue. Os ingressos foram doados aos representantes dos municípios de Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha, Vitória e à Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) durante a reunião de mobilização contra a dengue no Carnaval de Vitória 2024.

“Em média, uma pessoa com dengue procura nossos Prontos Atendimentos três a quatro vezes com os sintomas. Com o aumento de casos, isso gera impacto nas demandas dos nossos serviços. Queremos, com essa contribuição, estimular ainda mais toda nossa sociedade a abraçar essa ideia: vencer o mosquito da dengue. Esse é o momento de união e esforços de todos” afirma a secretária de Saúde de Vitória, Magda Lamborghini.

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, ressaltou que a grande audiência do Carnaval de Vitória proporciona uma grande oportunidade para mobilizar as pessoas contra o mosquito da dengue. “Vamos aproveitar o momento de folia, de descontração para alcançarmos um grande número de capixabas e turistas, buscando um amplo engajamento social. Principalmente se lembrarmos que 80% dos focos do mosquito estão dentro de imóveis particulares, vamos aproveitar esse momento de alegria para conscientizarmos as pessoas sobre a importância desse movimento, para que elas estejam conosco, orientando vizinhos e familiares sobre como combater o mosquito da dengue”, afirmou.

O subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde do Espírito Santo, Orlei Cardoso, elogiou a iniciativa. “Esse gesto valoriza bastante as pessoas que irão participar do ato de mobilização e conscientização sobre a dengue, além de servir de modelo para outros municípios que têm festas populares” disse.