Carnaval vai movimentar R$ 600 milhões no ES em fevereiro

O Carnaval 2024 vai movimentar cerca de R$ 600 milhões no Espírito Santo, segundo a estimativa da Fecomércio-ES para o mês de fevereiro, impulsionado principalmente pelo turismo. Confirmada essa expectativa, o resultado representará um crescimento de 2,5% nas atividades econômicas típicas do turismo em relação a 2023.

O feriado movimenta o mês de fevereiro como um todo, aquecendo a economia no período anterior e posterior ao evento. Aliás, as atividades econômicas mais diretamente envolvidas são Alimentação, Transporte de passageiros, Hospedagem, Lazer e Cultura e Eventos.

No Brasil, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima que o Carnaval 2024 movimente R$ 9 bilhões. Esse valor é 10% mais alto do que o registrado em 2023. Em ritmo de recuperação pelo quarto ano seguido, esta é a primeira vez que o faturamento deve superar o patamar anterior à pandemia de covid-19.

O interesse pelo carnaval no Espírito Santo tem sido evidente, conforme dados dos últimos 20 dias gerados pelo Google Trends, analisados pela equipe Connect da Fecomércio-ES. A pesquisa do Google Trends é uma ferramenta que fornece insights sobre as tendências de busca na internet ao longo do tempo. Ela reflete uma crescente curiosidade e engajamento em relação ao que se é pesquisado na internet.

Os destinos capixabas mais procurados são aqueles que promovem eventos como shows e carnavais temáticos, como: “Carnaval de Vitória 2024, “Carnaval Guriri 2024” e “Carnaval Guarapari 2024”.

Verifica-se também a busca por destinos menos tradicionais de festas. Mas, que proporcionam um clima de maior tranquilidade na natureza, com atrativos naturais como “praias capixabas” e “cachoeiras no ES”. Para aprofundar a compreensão sobre o comportamento de consumo durante o Carnaval, uma nova pesquisa do Connect Fecomércio-ES incluiu termos relacionados a hospedagens.

Carnaval no Espírito Santo

“Hotéis e pousadas tiveram um aumento significativo no volume de pesquisas. Ao analisar os termos, nota-se um aumento na procura por hospedagens na região das montanhas capixabas. Embora esses destinos não sejam tradicionalmente conhecidos pela celebração do Carnaval, essa tendência sugere que eles estão se tornando uma opção atraente para aqueles que buscam alternativas às festividades típicas dessa época do ano. A preferência por essas áreas tranquilas e naturais indica uma mudança no comportamento de turistas, que desejam evitar as agitações carnavalescas”, explica Ana Carolina Júlio, responsável pelo Eixo Observa do Connect Fecomércio-ES.

O diretor de Programas Sociais e gerente de Lazer do Sesc-ES, Erthelvio Monteiro Nunes, afirma que janeiro e fevereiro são os meses de maior nível de hospedagem do turista e do comerciário nas unidades de Praia Formosa e Guarapari, famosas pelos parques aquáticos.

“Uma novidade é que o Sesc Domingos Martins está com 50% da capacidade reservada.

Nas três unidades (Guarapari, Praia Formosa e Domingos Martins) já temos 1218 hóspedes confirmados. A expectativa é lotação completa”, reforça.

Aliás, o perfil do Sesc Praia Formosa é de cerca de 60% de turistas capixabas, a maioria do norte e noroeste do Espírito Santo. Os outros 40% são de turistas de fora, que, basicamente, vêm de Minas Gerais.

Já no Sesc Guarapari, o perfil muda um pouco, com cerca de 60% de turistas de fora, como de Minas Gerais, Rio de Janeiro, norte do RJ, e em menor quantidade de Brasília e SP.

No entanto, em todos os hotéis do Sesc haverá programação com fanfarras, cortejos, música e desfile de crianças.