Carnaval de Vitória: Saiba onde comprar fantasias para desfilar

Em contagem regressiva para o ziriguidum tomar conta do Sambão do Povo, as Escolas de Samba estão se preparando em ritmo acelerado para o dia dos desfiles. E para quem não quer perder a oportunidade de sentir a emoção de passar pela avenida defendendo a sua escola de coração, chegou a hora de comprar as fantasias das agremiações. Os preços variam de R$100 a R$250.

Cada fantasia é cuidadosamente elaborada para refletir a identidade única de cada escola de samba, incorporando elementos dos sambas enredos, cores vibrantes e detalhes artísticos que enchem os olhos dos foliões e espectadores. Desde as majestosas fantasias de destaque até os adereços e acessórios que completam o visual, cada peça é projetada com a intenção de criar um espetáculo visual inesquecível.

As escolas do Grupo Especial vão desfilar no dia 03 de fevereiro. A Liesge também já definiu a ordem dos desfiles no Sambão do Povo. Confira a ordem e os enredos:

1.Novo Império: “Espírito Guerreiro Ancestral. Barra de São Francisco: a Sentinela Capixaba”

2.Unidos de Jucutuquara: “Gassho, Caminhos de Sabedoria”

3.Independente de Boa Vista: “Viana Divinamente Brasileira”

4.Mocidade Unida da Glória (atual campeã): “Massena: Um Olhar em Aquarela”

5. Chegou o Que Faltava: “Bravo! Abram-se as cortinas, o Glória em cena”

6.Unidos da Piedade: “Quilombo Piedade”

7.Pega no Samba: “Pérolas do Deserto”

Confira os valores por escola e onde comprar:

Novo Império

A Novo Império chega ao samba com o enredo “Espírito Guerreiro Ancestral. Barra de São Francisco: a Sentinela Capixaba”, homenageando a cidade no extremo-norte capixaba – sua história, fauna, flora, os indígenas botocudos, o povo, e o futuro promissor do município.

– Serão comercializadas 14 alas

– As fantasias partem no valor de R$ 100 a R$ 180,00

– Há desconto para grupos dependendo da quantidade de pessoas

– Para comprar basta entrar em contato pelo WhatsApp com o número +55 27 99840-3767

-A previsão de entrega das fantasias é de um dia antes do desfile.

Unidos de Jucutuquara

A Unidos de Jucutuquara vai defender o enredo “Gassho, Caminhos de Sabedoria”. “Gassho” é um gesto de mão, e tem a ver com profundo respeito. A Escola vai levar para a avenida a evolução do Mosteiro Zen Morro da Vargem, em Ibiraçu, desde a época das cabanas de madeira até a chegada dos templos e sua explosão para o turismo.

-Serão comercializadas 13 alas no total, sendo 12 fantasias e uma ala sendo a camisa da Ala “Amigos da Nação”

-Fantasias com no valor de R$ 200 no pix e R$ 215 no cartão de crédito

-Grupos ganham desconto de 10% dependendo da quantidade de pessoas

-As vendas estão sendo realizadas pelo site BrasilTicket (https://www.brasilticket.com.br/unidos-de-jucutuquara.html)

-O dia da entrega será anunciado nas redes sociais da escola

– Para mais informações basta entrar em contato com o WhatsApp da escola (27) 99924-3941

Independente de Boa Vista

A Independente de Boa Vista aposta no enredo “Viana Divinamente Brasileira”, a agremiação vai homenagear a vizinha à Cariacica, sede da agremiação. No desfile, será contada a história de crescimento e resistência da cidade – seu potencial logístico, a força de seu desenvolvimento, e claro, seus encantos culturais e naturais.

-Serão comercializadas 13 alas

– As fantasias partem no valor de R$ 250, que podem ser parceladas até 3x no cartão; a vista o valor é de R$ 225

– Para grupo acima de 5 pessoas o valor sai a R$200

– Para comprar basta entrar em contato com o número (27) 99925-1116

-A fantasia será entregue 2 dias antes ou no dia do desfile

Mocidade Unida da Glória (MUG):

A escola vai contar a história do famoso pintor Homero Massena, em “Massena: Um Olhar em Aquarela”. O artista deixou um legado em obras com foco na natureza, escreveu livros e pintou o teto do Teatro Carlos Gomes. O museu com seu nome, na Prainha, foi tombado na década de 80 e é considerado um dos maiores patrimônios históricos de Vila Velha.

-12 alas serão comercializadas

-Fantasias com preço único de R$199,90

-Grupos a partir de 10 pessoas tem desconto negociável

-Para comprar basta entrar em contato direto com o comercial responsável Michele Spalenza pelo número (27) 99976-6936

-A entrega da fantasia acontecerá gradativamente na semana do desfile conforme o cronograma

Chegou o Que Faltava

A Chegou O Que Faltava vai em busca do título com “Bravo! Abram-se as cortinas, o Glória em cena”. A agremiação vai homenagear um grande símbolo da história do Centro de Vitória, o Glória, prédio clássico da história de Vitória.

– Serão comercializadas 10 alas

-As fantasias partem no valor de R$ 150 a R$ 180

– Há desconto para grupos dependendo da quantidade de pessoas

– Para comprar basta entrar em contato com o número +55 27 99875-3669

– A previsão de entrega é que seja de dois a três dias antes do desfile

Unidos da Piedade

A Unidos da Piedade entra no sambão contando sua própria história com o enredo “Quilombo Piedade”. A escola vai exaltar seu território, histórias e memórias, identificando ancestralidades e valorizando a representatividade de seu povo e dos seus.

– Serão comercializadas 16 alas

– As fantasias partem no valor de R$ 180 a R$ 250,00

– Para grupos acima de 3 pessoas há o desconto de 10%

-As vendas estão sendo realizadas pelas redes sociais da escola (https://www.instagram.com/p/C04DuMxre6i/?hl=pt) ou por telefone (27) 99758-5885

-A entrega das fantasias acontecerá na semana do desfile

Pega no Samba

O Pega no Samba volta a desfilar na elite em 2024 com o enredo “Pérolas do Deserto”. A escola fará um mergulho nas arábias, contando a história dos Emirados Árabes Unidos, com seus nômades mercadores, seus desertos, a descoberta do petróleo, e todo o desenvolvimento e modernidade que vem do Oriente Médio.

-Serão comercializadas 13 alas.

– Fantasias com preço único de R$ 180,00

– Adquirindo 10 fantasias ou mais, cada uma sai no valor de R$150,00.

– Para adquirir a fantasia, os interessados devem contatar os seguintes integrantes da escola pelo WhatsApp: Naara (27) 99327-3636, Thayná (27) 99954-2367, Thaís (27) 99650-3940.

-A data de entrega das fantasias está estimada para iniciar no dia 27 de janeiro de 2024, uma semana antes do carnaval.

Confiram as fantasias: https://drive.google.com/drive/folders/1YpekK2iofruznSBGoyH-2sQ6LPn7lvoj?usp=sharing