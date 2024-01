Carnaval em Vila Velha: blocos espalham alegria por 10 bairros

O carnaval em Vila Velha promete animar moradores e visitantes com uma vasta programação de blocos de rua. A festa, que começou no último fim de semana, continua sexta-feira (2), com o Salve Prainha, na Praça Otavio Araujo, na Prainha, das 17 às 20h. Segue com o Bloco Baze, no sábado (3), com concentração na rua José Pinto Pereira, 166, Itapuã, das 12 às 17h.



No próximo domingo (4), a animação fica por conta de dois blocos: Bloco do Limão, na avenida Perimetral, Santa Mônica, das 14 às 17h; e Bloco Ressuscitei o Galo, na rua Prudente de Morais, Aribiri, das 12 às 17h.

O Cortejo Carnavalesco do Bloco Balança a Penha será no dia 10 de fevereiro, das 10 às 15h, na rua Luciano das Neves (praça Almirante Tamandaré), Prainha. No mesmo dia, das 12 às 17h, ocorrem os blocos Xixi de Bode, nas proximidades da Associação de Moradores de Itapuã – Rua Jair de Andrade, Itapuã –; Bloco Unidos da Terra, na Rua Oiti, em Ulisses Guimarães; e Roupa Suja, na rua Gaivotas, São Conrado. O Bloco Surpresa/Bloco das Piranhas acontece na Praia do Barrão, Barra do Jucu, das 15 às 17h.



O dia 11 de fevereiro traz quatro atrações: Bloco Banho de Mar Unidos da Vovó, na avenida Espírito Santo, Ponta da Fruta, das 12 às 17h; Bloco do GG, na avenida Tatui, Ponta da Fruta, das 14 às 17h; Bloco Surpresa/Teatro Carnavalesco e Boneco Gigantes, na Praia do Barrão, Barra do Jucu, das 15 às 17h; e Bloco Carnavalesco Folia Saco Roxo, na avenida Santa Leopoldina, Coqueiral de Itaparica, das 14 às 17h.



Para toda a família, o Bloco Infantil Canelinha da Praia ocorre no dia 12 de fevereiro, na praça Agenor Moreira, Itapuã, das 9 às 14h. No mesmo dia, o Bloco Vaquinha, Mulinha e os Mascarados animará a Praia do Barrão, Barra do Jucu, das 15 às 17h; e o Bloco do GG retorna à avenida Tatui, Ponta da Fruta, das 14 às 17h. Os blocos Surpresa/Bloco Algazarra e Surpresa/Teatro Carnavalesco e Boneco Gigantes também marcarão presença, ambos na Praia do Barrão, Barra do Jucu, das 15 às 17h.



Encerrando as festividades, o Bloco Unidos da Toca se apresentará no dia 13 de fevereiro, na frente da Associação de Moradores de Itapuã – Rua Jair de Andrade, Itapuã, das 12 às 17h; e o Bloco Unidos da Terra, na avenida Brasil (em frente a Fábio Motos), Terra Vermelha, também das 12 às 17h.



“Este ano, o carnaval de Vila Velha está com uma quantidade impressionante de blocos distribuídos por diversos bairros da cidade. Temos blocos em 10 bairros diferentes, garantindo que a alegria para todos. Cada região tem sua característica única e as festividades refletem isso”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Roberto Patrício Junior.

Os desfiles dos blocos em Vila Velha terão apoio da Guarda Municipal ou a Polícia Militar.

Confira a lista dos blocos de rua do Carnaval Vila Velha:

Salve Prainha

Concentração: Praça Otavio Araujo, Prainha

Dia 2 de fevereiro (sexta-feira) – 17 às 20h



Bloco Baze

Concentração: Rua José Pinto Pereira, 166, Itapuã

Dia 03 de fevereiro (sábado) – 12 às 17h



Bloco do Limão

Concentração: Avenida Perimetral, Santa Mônica

Dia 04 de fevereiro (domingo) – 14 às 17h



Bloco Ressuscitei o Galo

Concentração: Rua Prudente de Morais, Aribiri

Dia 04 de fevereiro (domingo) – 12 às 17h



Cortejo Carnavalesco do Bloco Balança a Penha

Concentração: Rua Luciano das Neves (praça Almirante Tamandaré), Prainha

Dia 10 de fevereiro – 10 às 15h

Bloco Unidos da Terra

Concentração: Rua Oiti, Ulisses Guimarães

Dia 10 de fevereiro – 12 às 17h



Bloco Xixi de Bode

Concentração: Associação de Moradores de Itapuã – Rua Jair de Andrade, Itapuã

Dia 10 de fevereiro – 12 às 17h



Bloco Roupa Suja

Concentração: Rua Gaivotas, São Conrado

Dia 10 de fevereiro – 12 às 17h



Bloco Surpresa/ Bloco das Piranhas – Carnaval da Barra do Jucu

Concentração: Praia do Barrão, Barra do Jucu

Dia 10 de fevereiro – 15 às 17h



Bloco Banho de Mar Unidos da Vovó

Concentração: Avenida Espírito Santo, Ponta da Fruta

Dia 11 de fevereiro – 12 às 17h



Bloco do GG

Concentração: Avenida Tatui, Ponta da Fruta

Dia 11 de fevereiro – 14 às 17h



Bloco Surpresa/Teatro Carnavalesco e Boneco Gigantes – Carnaval da Barra do Jucu

Concentração: Praia do Barrão, Barra do Jucu

Dia 11 de fevereiro – 15 às 17h



Bloco Carnavalesco Folia Saco Roxo

Concentração: Avenida Santa Leopoldina, Coqueiral de Itaparica

Dia 11 de fevereiro – 14 às 17h



Bloco Infantil Canelinha da Praia

Concentração: Praça Agenor Moreira, Itapuã

Dia 12 de fevereiro – 09 às 14h



Bloco Vaquinha, Mulinha e os Marcarados

Concentração: Praia do Barrão, Barra do Jucu

Dia 12 de fevereiro – 15 às 17h



Bloco do GG

Concentração: Avenida Tatui, Ponta da Fruta

Dia 12 de fevereiro – 14 às 17h



Bloco Surpresa/ Bloco Algazarra – Carnaval da Barra do Jucu

Concentração: Praia do Barrão, Barra do Jucu

Dia 12 de fevereiro – 15 às 17h

Concentração: Avenida Brasil (em frente a Fábio Motos), Terra Vermelha

Dia 13 de fevereiro – 12 às 17h



Bloco Surpresa/Teatro Carnavalesco e Boneco Gigantes – Carnaval da Barra do Jucu

Concentração: Praia do Barrão, Barra do Jucu

Dia 13 de fevereiro – 15 às 17h



Bloco Unidos da Toca

Concentração: Associação de Moradores de Itapuã – Rua Jair de Andrade, Itapuã

Dia 13 de fevereiro – 12 às 17h