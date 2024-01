Sesp divulga planejamento de segurança para o Carnaval do ES

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) divulgou, nesta segunda-feira (29), o planejamento de segurança para o Desfile das Escolas de Samba e o Carnaval 2024.

A Operação Desfile das Escolas de Samba ocorrerá entre os dias 02 e 04 de fevereiro e terá um efeitvo total de 1.200 agentes das Forças de Segurança do Estado, entre bombeiros, policiais civis e militares.

Para o Carnaval oficial, o plano compreende o período de 09 a 13 de fevereiro e reunirá um efetivo total de 11.660 agentes das forças de segurança, o que significa 2.330 agentes das forças estaduais trabalhando diariamente por um carnaval seguro e pacífico.

“O Carnaval é um período de festa, de descanso e lazer. Nosso objetivo é que capixabas e turistas possam desfrutar desses dias de forma pacífica.

As forças de segurança estarão totalmente empenhadas neste propósito e aproveitamos a oportunidade para lembrar que a segurança também é responsabilidade de cada um.

Portanto, cabe a cada folião ter consciência de suas ações e equilíbrio durante os dias de folia para que todos tenhamos um ótimo feriado”, destacou o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho.

O subsecretário de Estado de Integração Institucional, coronel Márcio Celante, lembrou que o objetivo do planejamento é promover e coordenar as ações integradas dos órgãos de segurança pública estaduais e municipais.

“Integração é o nosso forte quando o assunto é segurança e no Carnaval não seria diferente. As forças de Segurança do Estado vão atuar em conjunto com as Guardas Municipais, serviços de guarda-vidas e outras instituições, para que este seja um carnaval seguro para capixabas e turistas”, ressaltou.

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) empregará um efetivo total de 9.700 policiais, que vão atuar no policiamento ostensivo a pé e em viaturas.

O Batalhão de Missões Especiais (BME) e o Batalhão de Ações com Cães (BAC) reforçarão as ações de segurança na Região Metropolitana da Grande Vitória. O Regimento de Polícia Montada (RPMont) também vai atuar na Grande Vitória, além dos municípios de Conceição da Barra e Piúma.

Já o Batalhão de Polícia Ambiental (BPMA) atuará em ações de fiscalização ambiental em todo o Estado e o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) reforçará as ações de fiscalização no trânsito na Grande Vitória e em Rodovias Estaduais de todo o Espírito Santo, empregando radares móveis, etilômetros e drones.

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) contará com efetivo total de 1.030 policiais, que vão reforçar os plantões em Delegacias do interior e da Grande Vitória. Haverá plantão especial em Conceição da Barra, Praia Grande (Fundão) e Piúma, reforços nas Delegacias Regionais e na Central de Teleflagrante.

O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) terá 930 bombeiros militares empenhados em equipes de resgate, fiscalização de eventos, operações em balneários e em unidades de conservação. O efetivo previsto para guardas-vidas municipais é de 1.150 profissionais atuando em praias e balneários capixabas.

O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer) dará apoio no policiamento de orla na Região Metropolitana e no atendimento de emergências nos litorais norte e sul.

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) terá agentes realizando abordagens educativas e reforçou o serviço de remoção e guarda de veículos apreendidos pelas forças policiais. “

“O Detran|ES reforçou a capacidade de atendimento dos serviços de guincho e pátio para a remoção e guarda de veículos apreendidos por crimes e infrações, ampliando o funcionamento no sábado, segunda, terça e quarta-feira de Cinzas durante o Carnaval.

No viés da educação de trânsito, vai ao ar na televisão, rádio e Internet, a partir do dia 09 de fevereiro, uma campanha publicitária que destacará a necessidade de uso dos equipamentos obrigatórios para a segurança de condutores, ciclistas e pedestres no trânsito.

Além disso, do ponto de vista da fiscalização, o Detran|ES repassou 10 bafômetros para Guardas de Trânsito de oito municípios da Grande Vitória e do interior utilizarem os aparelhos como forma de reforçar as operações de Lei Seca durante as festividades”, destacou o gerente de Fiscalização do Detran|ES Jederson Lobato.

A fiscalização de estradas e vias estaduais também contará com a tecnologia do Cerco Inteligente do Estado, com 1.065 câmeras ativas e operantes que serão utilizadas no monitoramento e combate aos crimes de trânsito, ambientais, fiscais e de segurança pública.

Desfile das Escolas de Samba



Entre os dias 02 e 04 de fevereiro, o Desfile das Escolas de Samba agita Vitória, capital do Estado, dando início ao período de folia. A Operação Desfile das Escolas de Samba tem um planejamento diferenciado, com o objetivo de promover um evento seguro e pacífico para um público estimado de 20 mil pessoas/dia.

A Sesp coordena o trabalho conjunto, que este ano será realizado por PMES, PCES, CBMES e Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra.

Apenas as corporações do Estado disponibilizarão uma média de 400 agentes por dia, totalizando um efetivo dedicado de 1.200 pessoas, entre bombeiros, policiais civis e militares.

Na região do Sambão do Povo, em Vitória, onde a festa acontece, haverá a instalação de um Posto de Comando Integrado, de onde será possível monitorar o evento e a região do entorno.

A PMES será responsável por realizar abordagens a pessoas e veículos, lavrar Termos Circunstanciados de Ocorrência para delitos de menor potencial ofensivo, realizar ações de inteligência, reforçar a presença nos Terminais do Sistema Transcol e atuar de forma integrada com as Guardas Municipais.

O Corpo de Bombeiros Militar iniciou sua atuação antes mesmo dos desfiles. A Corporação é a responsável por fiscalizar as estruturas do Sambão do Povo, o cumprimento das normas de prevenção contra incêndio e pânico, e a adequação dos espaços à capacidade de público, viabilizando um evento seguro.

Durante os três dias do desfile, o CBMES vai manter um efetivo dedicado à fiscalização, supervisão de brigadistas e eventuais resgates, além de salvamentos e combate a incêndios.

A PCES vai reforçar os efetivos na Delegacia de Polícia de Santo Antônio e nas Delegacias Regionais da Grande Vitória. Perdas de documentos, furtos ou delitos simples podem ser registrados, também, por meio da Delegacia On-line, sem a necessidade de ir pessoalmente a uma unidade policial. O endereço é delegaciaonline.sesp.es.gov.br.

A Guarda Municipal de Vitória (GCMV) atuará de forma integrada com a PMES na região do Sambão do Povo, realizando abordagens, controle de trânsito, videomonitoramento e fiscalização com drones.

As Guardas de Cariacica, Serra e Vila Velha darão apoio em operações de trânsito, especialmente durante o deslocamento dos carros alegóricos das escolas de Samba para Vitória. Também atuarão como apoio nos arredores dos terminais rodoviários.