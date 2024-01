Casagrande inaugura obras e anuncia investimentos em Jerônimo Monteiro

O governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), cumpre agendas no Sul do Estado nesta quarta-feira (10). O chefe do Executivo Estadual esteve logo cedo no município de Muqui, passou por Jerônimo Monteiro e segue para Alegre, para finalizar os compromissos na região.

Nos três municípios, Casagrande participa de inaugurações e também aproveitou para anunciar novos investimentos para os próximos meses.

“É um mar de investimentos. Inauguramos obras em Muqui e Jerônimo Monteiro. Só em Muqui, assinamos uma ordem de serviço de mais de R$ 15 milhões. Em Jerônimo Monteiro, vamos reabilitar e revitalizar a cidade, além de inaugurar o novo acesso ao Centro de Eventos. E vamos seguir em Alegre”, disse o governador.

Em Muqui, a agenda do governador contemplou:

Entrega de Calçamento Rural das comunidades Recreio e São Domingos;

Entrega de quatro pontes de cimento nas comunidades: Sumidouro, Providencia, Candura e Itatiaia;

Entrega da Capela Mortuária de São Gabriel;

Entrega do Muro de Contenção da rua José Bernardes;

Entrega Praça Saudável e Campo Bom de Bola de Alto Boa Esperança;

Entregas de van e academia popular como premiação pela conquista da Copa Sesport;

Ordem de Serviço para obras do Caminhos do Campo no trecho de Sumidouro a Previdência;

Ordem de Serviço para São Vicente: reforma Escola Municipal;

Ordem de Serviço para Contenção da rua Braz Cândido;

Visita a Serra da Aliança;

Autorização de Repasse para construção do muro de contenção Hospital Maternidade “Dr. Aluísio Filgueira”, na Rua João Jacinto, Centro.

“Estamos anunciando investimentos importantes na área urbana desses municípios, mostrando que somos um governo organizado, capaz de melhorar a vidas das pessoas”, ressaltou Casagrande.

Em Jerônimo Monteiro, a agenda do governador contemplou:

Entrega do Campo Bom de Bola;

Ordem de Serviço para estabilização de encosta com aplicação de Geocomposto de PVC, implantação de drenagens pluviais, muro de contenção e acessos na Avenida Lourival Lugon Moulin;

Ordem de Serviço para estabilização de encosta com aplicação de Geocomposto de PVC, implantação de drenagens pluviais, muro de contenção e acessos na Avenida Dr. José Farah;

Convênio para revitalização dos canteiros centrais das Avenidas Dr. José Farah e Governador Lindenberg, muros e canteiros do Hospital;

Repasse de recursos para obra do novo cemitério vertical;

Ordem de Serviço do Programa de Pontes Rurais em Gironda;

Inauguração de Galpão Rural em Santo Amaro;

Entrega de Retroescavadeira;

Ordem de Fornecimento de Equipamentos Trator Agrícola 75cv e Pilador de Café para a Comunidade Córrego Panamá e Trator Agrícola 75cv e Ensiladeira/Picadeira para a Comunidade Aliança;

Anúncio da Contratação de Projeto da Barragem Córrego Panamá.