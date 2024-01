Conceição do Castelo: grave acidente de trânsito deixa um morto e um ferido

Um homem, de 49 anos, morreu após um grave acidente entre um carro e uma moto em uma rodovia federal nas imediações do município de Conceição do Castelo.

Segundo a Polícia Militar do Espírito Santo, durante o policiamento no Centro de Conceição do Castelo, na tarde do último sábado (30), policiais militares foram informados por populares sobre um acidente próximo ao pórtico da BR 262. Imediatamente a equipe foi ao local e constatou o fato.

“Uma motocicleta seguia sentido Castelo x BR 262 quando colidiu frontalmente em um carro, que transitava no sentido contrário. O motociclista não apresentava sinais vitais. O óbito foi atestado pelo Serviço de Atendiemnto Móvel de Urgência (Samu)”, explica a PM por meio de notas.

Já o condutor do veículo de passeio ficou ferido e foi socorrido ao Hospital Nossa Senhora da Penha e posteriormente transferido ao Hospital Pe. Máximo, em Venda Nova, não sendo possível realizar o teste do etilômetro. O passageiro do carro não teve ferimentos. A Polícia Civil foi acionada.

A Polícia Civil informou que o corpo da vítima de sexo masculino, de 49 anos, foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação.