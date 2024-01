Turista esfaqueado no ES: confira o desfecho do caso

A Polícia Civil do Espírito Santo investiga uma tentativa de latrocínio contra um turista de nacionalidade irlandesa no Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar, na madrugada do dia 29 de dezembro, o Ciodes foi informado que havia um indivíduo sangrando em frente a uma casa no bairro Jockey de Itaparica, Vila Velha.

Militares foram ao local e a vítima já estava sendo socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao HEUE.

“Foi apurado que o homem estava chegando em casa quando dois suspeitos tentaram roubá-lo. A vítima foi ferida com golpes de arma branca e os indivíduos fugiram levando o celular do homem”, explicou a PM por meio de nota.

Já a Polícia Civil, informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e segue sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

Para que a apuração seja preservada, detalhes não serão divulgados.