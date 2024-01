Confira! Novos conselheiros de São José do Calçado tomam posse

Os novos Conselheiros Tutelares e os suplentes do município de São José do Calçado, tomaram posse dos seus cargos nesta última quarta-feira (10), para um mandato de quatro anos, marcando o início de um compromisso crucial com a comunidade infanto-juvenil da nossa região. A cerimônia foi no Montanha Clube.

Durante o evento, os novos membros receberam das mãos da Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Maria Dolores Pimentel, os certificados de posse. Simbolizando o compromisso dos conselheiros de São José do Calçado, assumido perante a comunidade para desempenhar um papel crucial na proteção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes.

