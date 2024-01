Confusão dentro de bar e uma pessoa baleada em Marataízes

Um homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após ser atingido por um disparo de arma de fogo durante uma confusão dentro de um bar na madrugada desta quarta-feira (24), no bairro Cidade Nova, em Marataízes.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, os guardas foram acionados pelo sistema de videomonitoramento para atender uma confusão dentro de um estabelecimento. Ao chegarem no local, os guardas encontraram a vítima com um ferimento na perna, onde relatou que havia sido atingido por disparo de arma de fogo.

No entanto, a vítima foi socorrida pelo Samu para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes. Ainda, segundo a GCM, o autor dos disparos estava no local e afirmou que disparou em direção ao chão com um revólver calibre 22.

Portanto, a arma foi apreendida e o suspeito encaminhado para o DPJ de Itapemirim.