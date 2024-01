Detran|ES autoriza Guarda Municipal a fiscalizar trânsito de Itapemirim

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) e a Prefeitura de Itapemirim assinaram um Acordo de Cooperação Técnica para fortalecer a fiscalização e a educação de trânsito no município. Por meio do Convênio de Cooperação Técnica nº 052/2023, publicado no Diário Oficial do Estado da última sexta-feira (29), agora, além dos policiais militares, os agentes de trânsito da Guarda Municipal poderão atuar na fiscalização de trânsito e na aplicação de medidas administrativas nas vias públicas de toda a cidade.

O objetivo principal dessa ação é coibir que veículos em desconformidade com as leis. Que eles evitem de circular e colocar em risco a vida e integridade física dos cidadãos. Além também de otimizar o fluxo de pessoas nas vias, reeducar condutores infratores e reforçar a integração entre os órgãos para a realização de campanhas educativas. Com isso, sensibilizar pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas sobre os riscos do trânsito.

Aliás, para possibilitar o trabalho dos agentes de trânsito da Guarda Municipal de Itapemirim, o Detran|ES disponibilizará acesso a sistemas. Além disso, fornecerá materiais de apoio, equipamentos e infraestrutura, bem como aos serviços de remoção e guarda de veículos.

Integração vai fortalecer o combate às condutas errada

No entanto, para o diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, a integração entre os órgãos é fundamental para fortalecer o combate às condutas erradas que causam infrações e acidentes todos os dias no Estado.

“Com este convênio que firmamos com Itapemirim, os moradores e turistas que visitam as praias nesse Verão, como Itaoca e Itaipava, só têm a ganhar. Essa parceria representa reforço no ordenamento de trânsito, a partir de um maior efetivo para as ações de fiscalização e educação. Isso vai refletir em mais fluidez e segurança para todos. Essa inovação já tem se mostrado um êxito a partir dos convênios que fizemos com os municípios de Viana e Anchieta”, afirmou.

Presente na reunião de trabalho na Sede Administrativa de Detran|ES para a formalização do convênio, o secretário de Defesa Social de Itapemirim, Lázaro Contreiro Azevedo, destacou que a atuação da Guarda Municipal.

“Essa ação integrada que tanto buscávamos e encontramos um caminho com o Detran|ES contribuirá para que os cidadãos e pessoas que visitam a nossa cidade. Assim, obedeçam à legislação com foco na proteção de vidas nas ruas, avenidas e rodovias do município. Por isso, agradeço, em nome do prefeito Antônio (da Rocha Sales), ao Governo do Estado e ao Detran|ES”, pontuou Azevedo.

Guarda Municipal vai fiscalizar trânsito

Além de credenciar e designar servidores da Guarda Municipal de Itapemirim para exercer a função de agente de trânsito, o Detran|ES já ofertou curso de formação nesta área para uma parte do efetivo. Outros profissionais devem participar das próximas edições que serão realizadas pela Autarquia Estadual.

Aliás, os novos agentes municipais também serão treinados para fazer uso do sistema de talonário eletrônico para o exercício da fiscalização. A ferramenta faz parte de um sistema contratado pelo Detran|ES e disponibilizado para a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e as Guardas Municipais. Isso possibilita aos profissionais aplicarem multas, por meio deste aplicativo, em condutores infratores. O serviço contribui para otimizar o trabalho dos agentes, ao reduzir as chances de erros no preenchimento dos autos de infração. Além de permitir o lançamento instantâneo das informações no sistema da autarquia.