Educação técnica: investimento amplia oportunidades no Sul do ES

A partir do dia 6 de fevereiro o Sul do Espírito Santo contará com mais uma instituição para qualificação profissional. Trata-se do Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Emílio Nemer, instalado no município de Castelo, que será entregue pelo Governo do Estado.

“Alegria poder estar voltando às origens nesta instituição. Uma escola que vai preparar os jovens e pessoas que queiram se preparar, se formar, se qualificar. Nós vamos começar a nossa escola técnica Emílio Nemer com dois cursos: curso de internet das coisas e curso de contabilidade”, explica o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB).

Apesar de o equipamento ter sede em Castelo, o objetivo é atender não só os moradores da cidade, mas também os interessados que morem na região Sul do Estado.

“Vocês viram que agente fez um investimento importante. A gente tem toda uma escola estruturada, organizada para a gente poder ofertar oportunidades para os castelenses e para as pessoas que também moram nos municípios vizinhos”, ressaltou.

A cerimônia de entrega oficial da instituição será realizada no dia 6 de fevereiro, com a presença do governador e autoridades locais.