Estado tem aumento de cobertura vacinal de rotina em crianças

O Espírito Santo teve aumento de cobertura de vacinação em crianças em oito dos 10 imunizantes no Calendário da criança em 2023 quando comparado aos últimos dois anos. Os dados são referentes aos imunizantes de rotina de crianças menores de dois anos de idade que têm meta de cobertura preconizada pelo Ministério da Saúde.

Entre o maior aumento está a vacina BCG, que protege contra as formas graves de tuberculose. Os dados, ainda preliminares de janeiro a dezembro de 2023, indicam uma cobertura de 94,52%. Um aumento de 12,18% quando comparada à cobertura de 2022, que foi de 82,34%. Em 2021 a cobertura foi de 84,51%. A meta preconizada para este imunizante é de 90%.

“É uma conquista muito importante para o Programa Estadual de Imunizações e para a população capixaba. Vínhamos acompanhando uma redução das coberturas pelo menos nos últimos sete anos, o que foi potencializado com a pandemia da Covid-19. O ano de 2023, com os esforços do Programa, com os municípios, nos mostrou que podemos resgatar e fortalecer a proteção das nossas crianças”, celebrou o subsecretário de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso.

As vacinas da Pentavalente, Poliomielite, Pneumo 10, Rotavírus, Meningo C, Febre Amarela e Hepatite A foram as demais que também tiveram aumento na cobertura.

Segundo o subsecretário, os números ainda podem melhorar e a expectativa é de que para 2024 a população possa manter as altas coberturas vacinais de suas crianças. “Os dados ainda são preliminares, ou seja, temos o que crescer ainda. A mensagem importante a todos os pais e responsáveis para este novo ano é o de atualizar a carteira de vacinação dos seus filhos. É um ato de proteção para com eles e com todos”, disse.

Abaixo a tabela com as coberturas vacinais dos últimos três anos:

VACINA 2021 2022 2023 BCG 84,51% 82,34% 94,52% Pentavalente 77,84% 82,27% 85,75% Poliomielite 77,53% 84,00% 86,35% Pneumo 10 80,92% 88,48% 91,20% Rotavírus 76,57% 83,47% 88,78% Meningo C 79,04% 83,85% 86,96% Febre Amarela 59,22% 67,28% 73,90% Hepatite A 75,32% 80,35% 87,04% Tríplice Viral 80,95% 88,57% 85,85% Varicela 71,75% 78,54% 75,64% Foto: Divulgação

Fonte: Sistema Vacina e Confia e o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI).



Os dados de 2023 são preliminares de janeiro a dezembro. As coberturas são referentes às doses de rotina de crianças menores de dois anos de idade e que têm meta de cobertura preconizada pelo Ministério da Saúde. Os imunizantes de BCG e Rotavírus têm cobertura preconizada de 90%, os demais têm cobertura preconizada de 95%.