“Ó vem conosco, vem caminhar!”: Festa da Penha 2024 começa em março

Entre os dias 31 de março a 8 de abril acontece a 454ª edição do maior e mais tradicional evento do Espírito Santo: a Festa da Penha. Os nove dias de homenagens à padroeira dos capixabas trazem o tema “Ó vem conosco, vem caminhar”, apresentado pela Comissão Organizadora da Festa da Penha nesta sexta-feira (5) junto com a nova identidade do evento para toda a imprensa e apoiadores em café da manhã no Convento da Penha.

Presente no lançamento, Dom Andherson Franklin, bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, levou a saudação do arcebispo de Vitória, Dom Dario Campos, e comentou o tema da Festa da Penha 2024. “O evento traz com ele toda fé que se confunde com a identidade do Estado. Maria caminha conosco para um Espírito Santo mais inclusivo, para que todos tenham direitos preservados, que sejam respeitados. Esse é um tesouro que estamos entregando, de fé e solidariedade”, destacou o bispo auxiliar.

Leia também: Programação de férias agita o verão na Grande Vitória

Frei Djalmo Fuck, guardião do Convento, explicou que o tema é inspirado na canção ‘Pelas Estradas da Vida’, bastante popular, que lembra que nunca estamos sozinhos. “Esta música ilustra brilhantemente nossa mensagem maior, que é atendermos à convocação do Papa Francisco para percorrermos um caminho rumo ao Sínodo (que vai até outubro de 2024). A Sinodalidade é o esforço coletivo e a busca contínua de aprendermos a ‘caminhar juntos’ como irmãos e irmãs que somos. E Maria nos ensina a caminhar juntos”, detalha.

A nova identidade da Festa também foi apresentada no café da manhã de lançamento. A marca, que vai ilustrar camisas, outdoors, plotagens, produtos audiovisuais e todas as peças que remetem à Festa da Penha 2024, segundo a Comissão Organizadora do evento, é um retrato simbólico da união de pessoas que caminham juntas em romarias e busca retratar parte da diversidade, considerada fundamental para o evento.

“A identidade visual representa os romeiros guiados pela tradição iniciada por frei Pedro Palácios e que caminham com a poderosa companhia de Nossa Senhora da Penha. As cores suaves e calorosas nos lembram a paz, representada também pela pomba branca, que remete ao objetivo maior que devemos ter em nossos corações e profundo desejo para o mundo”, destaca padre Cláudio Alves Moreira, coordenador de Pastoral da Arquidiocese de Vitória.

Representando o Governo do Estado, o secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos, destacou a importância da Festa para o turismo receptivo do Espírito Santo. “O turismo gera renda, é toda uma cadeia produtiva que já conta com a Festa da Penha no calendário capixaba. Por isso mesmo o governo do Estado se coloca à disposição da Festa, além de haver todo um carinho pelo evento, que é o terceiro maior do seu segmento no Brasil”, disse o secretário. O lançamento contou ainda com a presença de representantes do trade turístico, prefeituras, segmentos de cultura e empresariado, além de apoiadores do evento.

Fique por dentro da Festa da Penha 2024

Novo tema e o Sínodo

Toda a Igreja está sendo convocada pelo Papa Francisco a percorrer um caminho rumo ao Sínodo (até outubro 2024), com o tema: “Para uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão”.

Segundo a Comissão Organizadora da Festa da Penha, Sinodalidade é o esforço coletivo e a busca contínua de aprendermos a “caminhar juntos” como irmãos e irmãs que somos. É um jeito de ser Igreja pelo qual cada pessoa é importante, tem voz, é ouvida, capacitada e envolvida na realização da missão.

Para a organização do evento, Maria nos ensina a caminhar juntos, em espírito de sinodalidade. Sua fidelidade e seu amor pela promessa e pelo Projeto de Deus é um constante aprendizado na participação do Movimento de Jesus, do qual Ela é Mãe e primeira discípula.

Da canção dos anos 90, de autoria do Padre M. de Espinosa, com o título “Pelas Estradas da Vida”, nasce o tema Festa da Penha de 2024: “Ó vem conosco, vem caminhar!”, trecho da canção bastante cantada nas comunidades.

Elementos da nova identidade

Junto ao tema lançado a cada ano, a nova identidade visual, que vai compor as mais diversas peças de divulgação do evento, também foi apresentada. Confira os elementos que compõem a nova identidade:

– A imagem de Nossa Senhora com o Menino Jesus no colo ao Centro e em tamanho maior aos demais na arte representa a grandeza da presença da padroeira a abençoar e conduzir os romeiros durante a Festa da Penha.

– Logo abaixo, uma figura que remete a Frei Pedro Palácios, precursor da fé à Nossa Senhora das Alegrias em terras capixabas, uma tradição que se mantém viva após 454 anos.

– Acima dos romeiros há uma pomba branca, simbolizando a paz, objetivo maior da caminhada e desejo profundo para o mundo.

– Uma senhora amparada por uma jovem representa a tradição que se fortalece de geração em geração e a presença de pessoas de todas as idades no evento.

– Uma família, base da nossa sociedade, também é lembrada na identidade visual da Festa da Penha 2024. Trata-se de uma mãe, um pai e uma criança, que caminham unidos na romaria.

– Uma mulher negra com um estandarte do congo participa da romaria, representando os conguistas e a tradição do povo negro presentes na Festa da Penha.

– Por fim, um jovem cadeirante completa a identidade visual, representando ao mesmo tempo a juventude e as pessoas com deficiência, que marcam presença nas homenagens à Nossa Senhora.