Golpe: prefeitos do Sul do ES têm contas do WhatsApp clonadas

Os prefeitos das cidades de Dores do Rio Preto, Ninho, e de Guaçuí, Jauhar, tiveram as suas contas do aplicativo de mensagem Whats App clonadas.

O crime foi descoberto, nesta quarta-feira (17), após amigos dos políticos serem surpreendidos com mensagens de pedidos de transferências bancárias.

LEIA TAMBÉM: Qualificar ES oferecerá cursos de qualificação gratuitos em Kennedy

Por meio de nota, a Prefeitura de Dores do Rio Preto, confirmou o fato e destacou que as medidas cabíveis estão sendo tomadas.

” Atenção! O whatsapp do prefeito Ninho foi clonado. Desconsidere qualquer quaisquer mensagens, principalmente pedindo pix”, alertou a administração municipal por meio de nota.