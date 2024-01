Idosos fazem passeio panorâmico em pontos turísticos de Marataízes

Os idosos do Lar Adelson Rebello Moreira, instituição do Grupo Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro, fizeram um passeio panorâmico nos pontos turísticos de Marataízes. A atividade faz parte da programação de verão criada pelo abrigo para animar os idosos nesse período de férias.

Foto: SCMC

O city tour dos idosos, que fizeram um passeio em Marataízes começou por volta das 09 horas com um café da manhã preparado especialmente pela equipe do City Tour Marataízes. Aliás, eles foram recepcionados ainda pelo mascote em forma de abacaxi, fruta tradicional da cidade. Todos adoraram e fizeram fotos com o personagem.

Em seguida, a primeira parada, claro, foi a Praia Central de Marataízes. Alguns, mesmo com algumas limitações, conseguiram tomar banho de mar. Essa parte do passeio foi possível graças ao apoio do projeto Marataízes + inclusão, desenvolvido pela prefeitura local, e tem como objetivo promover a acessibilidade para pessoas com algum tipo de deficiência.

Foto: SCMC

Depois do banho de mar, os idosos depois de fazerem um passeio pela região central de Marataízes, seguiram para a Lagoa do Siri, onde teve uma parada para o almoço e um momento de confraternização. O retorno para o lar aconteceu por volta das 15 horas. Foi um momento de lazer e diversão.

“É muito gratificante ver a animação deles, e contribuir com essa realização, foi um dia muito animado e que ficará registrado da memória de todos”, disse a gerente do Lar Adelson Rebello Moreira, Cíntia Melo.