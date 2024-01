Itapemirim: seis pessoas ficaram feridas em acidente entre dois carros

Seis pessoas, com identidades não reveladas, precisaram ser socorridas para um hospital de Itapemirim, após sofrerem um acidente entre dois carros de passeio, no km 415,8, sentido Norte, na região de Safra, em Itapemirim. O acidente aconteceu na tarde da última quarta-feira (3), por volta das 14h40.

Leia também: Atílio Vivácqua: família de jovem morta pelo ex-companheiro pede justiça

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, recursos da concessionária como guincho, ambulância e viatura de inspeção, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local.

A dinâmica e a causa do acidente não foram repassadas.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.