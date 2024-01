Marcelo Santos destina emendas 2024 para 47 instituições sociais

Para o orçamento estadual 2024, aprovado pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), o deputado estadual e presidente da Casa, Marcelo Santos destinou a maior parte dos recursos de suas emendas parlamentares para áreas sociais do estado, ultrapassando a casa dos 65% das verbas.

Do montante destinado às emendas, um valor expressivo de R$ 1,3 milhão de reais foi direcionado ao setor social. O parlamentar concentrou sua atenção em direcionar emendas para 47 instituições sociais em 27 municípios capixabas, com foco especial em entidades como Apaes, Pestalozzis e organizações que prestam serviços sociais essenciais. Além disso, também reservou investimentos para fortalecer a cultura, o esporte, a agricultura e a infraestrutura local.

Leia também: Eleições 2024: conheça as principais datas e prazos das disputas municipais

Marcelo Santos enfatizou a importância estratégica de alocar recursos para áreas que impactam diretamente a qualidade de vida dos capixabas. “Optamos por uma estratégia direcionada, priorizando setores-chave que têm um impacto direto na vida da população. Educação, saúde, assistência social e iniciativas econômicas emergem como pilares fundamentais, refletindo uma abordagem ampla na busca por um Espírito Santo mais próspero e igualitário. Esses investimentos fortalecem também a economia capixaba. Uma população saudável, educada e amparada socialmente é mais produtiva e engajada para contribuir com o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade a longo prazo”, justificou o parlamentar.

Ao longo do ano, os investimentos planejados incluem a destinação de recursos para a agricultura, fomento ao pequeno e micro empreendedor, setor cultural e esportivo e na área da saúde. Essa distribuição estratégica visa promover um impacto positivo e abrangente em diversas esferas essenciais para o desenvolvimento do estado.

Destacar a importância desses investimentos em áreas sociais não apenas demonstra o compromisso do deputado Marcelo Santos com o bem-estar dos capixabas, mas também sinaliza uma visão de futuro que prioriza o crescimento inclusivo e o progresso coletivo em nosso Espírito Santo.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.