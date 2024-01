Mudança na Sejus: veja quem é o novo secretário da pasta

A Secretaria Estadual de Justiça do Espírito Santo (Sejus) terá um novo titular. Trata-se do subsecretário, o agente da Polícia Federal Rafael Pacheco, que assumirá a pasta após a saída de André Garcia, que deixará o cargo para assumi como secretário Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça.

O comunicado foi feito, nesta quarta-feira (31), pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB).

Rafael Pacheco é graduado em Direito pela Universidade de Vila Velha, especialista em Direito Penal Econômico Europeu pela Universidade de Coimbra, Portugal e em Inteligência de Segurança Pública pela Universidade de Vila Velha. Também é mestre em Políticas Públicas e Processo pela Faculdade de Campos, no Rio de Janeiro.

De acordo com o Governo do Estado, ele também já foi policial rodoviário federal, de 1994 a 2004, e, desde 2005, é agente de Polícia Federal, onde exerceu, entre outras funções, a de oficial de ligação da Polícia Federal na Guiana, de 2018 a 2020.

Já atuou em todos os estados do Brasil e em mais de 40 países no desenvolvimento de investigações criminais. Em janeiro de 2023 assumiu a Subsecretaria de Inteligência Prisional (Subip).