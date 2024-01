Programação de férias agita o verão na Grande Vitória

Se você mora ou está aproveitando as férias na Grande Vitória, fique atento. Começa nesta terça-feira (09) a terceira edição do “Tô de Férias”, o projeto veraneio realizado pela Universidade Vila Velha com atividades para todos os públicos – e o melhor: há opções gratuitas.

A programação tem opções gratuitas e vai até o dia 25 de janeiro, como aula de vôlei de praia, surf e frescobol. Para participar, basta se inscrever através do formulário, vale lembrar que as atividades possuem limite de participantes.

O projeto “Tô de Férias” é aberto ao público e dedicado ao incentivo da prática de exercícios físicos e a vida saudável. Além disso, busca estimular o turismo na cidade, proporcionando uma oportunidade única de desfrutar das belezas locais.

Confira a programação de férias do verão na Grande Vitória

09/01 – Aula Experimental de Vôlei de Praia. Localização: Praia de Itaparica. Gratuito

– Aula Experimental de Vôlei de Praia. Localização: Praia de Itaparica. Gratuito 10/01 – Aula Experimental de Surf + Café da Manhã. Localização: Praia d’Ulé. Pago

– Aula Experimental de Surf + Café da Manhã. Localização: Praia d’Ulé. Pago 11/01 – Passeio Meia Volta Ilha de Vitória – Pago

– Passeio Meia Volta Ilha de Vitória – Pago 16/01 – Aula Experimental de Frescobol. Localização: Praia de Itapuã. Gratuito

– Aula Experimental de Frescobol. Localização: Praia de Itapuã. Gratuito 17/01 – Passeio Escuna Guarapari. Localização: Guarapari. Pago

– Passeio Escuna Guarapari. Localização: Guarapari. Pago 18/01 – Bus Tour. Pago

– Bus Tour. Pago 19/01 – Transporte Domingos Martins – Cervejarias. Pago

– Transporte Domingos Martins – Cervejarias. Pago 24/01 – Aula Experimental de Futevôlei. Localização: Praia de Itaparica. Gratuito

– Aula Experimental de Futevôlei. Localização: Praia de Itaparica. Gratuito 25/01 – Luau. Localização: Local a definir. Gratuito

Link para inscrição:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=pSpdumYi7kiOQvp91Vurj_1eha3rVaBFovKTg6SNIBdUN1I1Mk1OOTRXTTlDVUc3WjlYUE80STJSUi4u