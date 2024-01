Operação da PM apreende drogas e armamento pesado em Itapemirim

A Força Tática da 9ª Cia Independente da Polícia Militar do Espírito Santo (PM-ES), realizou uma operação no bairro Rosa Meireles, em Itapemirim, que resultou na apreensão de uma submetralhadora e entorpecentes. A ação, ocorreu na última quarta-feira (24), mas só foi divulgada pela instituição nesta sexta-feira (26).

De acordo com a PM, a ação se deu quando as equipes de Força Tática receberam informações de que haviam indivíduos portando arma de fogo e praticando o tráfico de entorpecentes na região.

Ao chegar no local para efetuar abordagem, diversos indivíduos empreenderam fuga, deixando o material apreendido para trás.

Nesta operação, que representa forte impacto na criminalidade do local, foram apreendidos uma submetralhadora cal. 9mm, contendo 09 (nove) munições do mesmo calibre, intactas, em seu carregador, duas buchas de substância similar à maconha e um pacote contendo diversos pinos vazios que servem para armazenagem e venda da cocaína.

