Parceria inédita pelo descarte de recicláveis das Farmácias Cidadãs do ES

Em uma iniciativa da Secretaria da Saúde (Sesa) com a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), foi instituída uma parceria inédita com a Rede de Economia Solidária dos Catadores Unidos do Espírito Santo (REUNES), a fim de garantir o descarte seguro dos resíduos recicláveis, como papeis, caixas de papelão e latas de alumínios das Farmácias Cidadãs Estaduais.

O subsecretário de Estado de Atenção à Saúde, Tadeu Marino, destacou que a parceria vai ao encontro de uma das preocupações da gestão, em poder atuar de forma sustentável nos materiais produzidos nas unidades.

“É uma parceria inédita para a Sesa, que, com o apoio da Aderes, pôde unir forças e atuar de forma sustentável, dando o devido fim aos materiais recicláveis, além de auxiliar, concomitantemente, na economia solidária capixaba”, frisou.

O projeto engloba, inicialmente, quatro das 14 unidades das farmácias do Estado, sendo as localizadas em Vitória, Vila Velha, Serra e em Cariacica. A primeira entrega de material ocorreu no último dia 03 de janeiro e proporcionou a trituração de 9.930 quilos de papel branco. Além disso, também foram recolhidos 300 quilos de latas e 100 quilos de papelão. O montante do material rendeu o valor de R$ 7 mil.

“Essa parceria é de grande importância para os catadores de materiais recicláveis do Estado, pois o material recolhido vai se transformar em renda para esses empreendedores.

Essa parceria marca o início de um trabalho que pode se estender para outras secretarias e o trabalho realizado vai beneficiar duas frentes, o cuidado com o meio ambiente, além de proporcionar renda para diversas famílias no Estado”, afirmou o diretor-presidente em exercício da Aderes, Hugo Tofoli.

A expectativa é de que nos próximos dias as demais unidades também passem a realizar o descarte, sendo um serviço regular, com ações que vão ocorrer periodicamente, de acordo com o volume de materiais separados.

Como funciona o projeto

A parceria inédita entre a Secretaria da Saúde, por meio da Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica (GEAF), a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e a Rede de Economia Solidária dos Catadores Unidos do Espírito Santo (REUNES) vai proporcionar o descarte de materiais recicláveis de forma ambientalmente segura.

Serão descartados documentos físicos que foram digitalizados e que ficam armazenados com período superior a 90 dias, uma vez que é o prazo-limite para que o usuário possa requerê-los.

Além disso, as farmácias também vão disponibilizar caixas de papelão utilizadas no armazenamento dos medicamentos e latas de fórmulas nutricionais do Projeto Circulatas, proposta também desenvolvida pela GEAF e que realiza a devolução dos recipientes vazios, por parte do usuário, no ato da retirada de uma nova dieta.

A gerente de Assistência Farmacêutica, Maria José Sartório, explicou que as farmácias que deram início ao projeto receberam uma Instrução Normativa a respeito dos fluxos e orientações para o armazenamento e recolhimento dos materiais.

“É um trabalho pensado para possibilitar o descarte seguro e adequado. Além disso, a entrega será feita às associações indicadas pela REUNES com os materiais já aptos para descarte na data e horários previamente combinados”, disse.

O projeto, como informou a gerente, beneficiará tanto a Sesa, em prol da consolidação de ações sustentáveis desenvolvidas pelas Farmácias Cidadãs Estaduais, quanto as associações envolvidas.

“É uma ação que traz um benefício social muito importante para os trabalhadores das associações que vão nos auxiliar no descarte correto dos materiais, com a geração de renda para eles. Além de contribuir com a sustentabilidade, esse trabalho será consolidado com o recebimento do certificado de eliminação de documentos. Outro fator importante é a necessidade e a importância das parcerias. A Aderes acolheu a nossa solicitação e nos atendeu prontamente, com a participação ativa durante todo o processo”, completou Maria José Sartório.