Polícia Civil realiza operação contra tráfico de drogas e homicídios

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Fundão, deflagrou, na manhã deste sábado (20), a Operação Hefesto. Policiais da Superintendência de Polícia Norte, Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), com apoio do helicóptero do Notaer e equipe da Sesp, acompanhada pelo secretário Alexandre Ramalho, realizaram o cumprimento de 20 mandados, sendo dez de prisão temporária e dez de busca e apreensão.

O objetivo foi desarticular organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas e homicídios nas regiões de Praia Grande, em Fundão, Nova Almeida, na Serra, e algumas localidades de Aracruz.

Ao todo, até o momento, dois suspeitos foram localizados e presos, sendo que um deles usava tornozeleira eletrônica. Os mandados foram expedidos após investigação realizada pelo delegado Rodrigo Peçanha, titular da DP de Fundão, relativa a um homicídio ocorrido em 16 de dezembro de 2023, no Bairro Direção, no qual a vítima teve o corpo incendiado por traficantes locais.