Polícia detém suspeitos e recupera celular roubado em Marataízes

Na madrugada desta quarta-feira (10), policiais militares foram informados por dois homens que teriam sido vítimas de um assalto realizado por dois suspeitos, sendo que um deles estava portando um revólver e havia acabado de roubar um aparelho celular IPhone 13 Pro, no centro de Marataízes.

De acordo com a Polícia Militar (PM), mediante informações do trajeto de fuga utilizado pelos suspeitos, os policiais, com o apoio de outras guarnições, realizaram as buscas e conseguiram abordá-los numa rua próxima ao local do crime.

Ao realizarem as diligências, os policiais encontraram num terreno baldio, um casaco de cor preta e vermelha, usado por um dos suspeitos no momento do roubo, segundo as vítimas. Um revólver calibre 32, da marca Taurus, numeração raspada, municiado com seis munições intactas, enquanto o celular roubado foi localizado por terceiros no trajeto utilizado pelos detidos.

Após o flagrante e reconhecimento pelas vítimas, os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados à autoridade de plantão da Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim.