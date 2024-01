Polícia prende no ES suspeitos de roubos no MS

Na tarde da última terça-feira (16), policiais militares do Batalhão de Missões Especiais (BME), em apoio ao Serviço de Inteligência, foram acionados para a averiguar informações do Disque-Denúncia (181) de que indivíduos envolvidos em roubos no Estado do Mato Grosso do Sul estariam escondidos no bairro Rio Marinho, Vila Velha.

Segundo informações levantadas pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), três suspeitos haviam cometido roubos em um shopping e após o delito teriam fugido para o Espírito Santo.

Após as guarnições chegarem no local indicado na denúncia, foram avistados dois indivíduos. Um deles estava com um volume na cintura aparentando ser uma arma de fogo e o outro indivíduo, que segurava uma sacola, estava saindo de um carro.

Quando os suspeitos do roubo perceberam a presença dos militares, tentaram fugir da abordagem, porém um indivíduo de 23 anos foi imediatamente alcançado ainda na rua.

Foi, então, realizada a busca pessoal no suspeito. Na cintura dele foi encontrada uma pistola calibre 9mm, com mira laser, seletor de tiro automático e um carregador alongado.

Em sequência, outros militares acompanharam o segundo suspeito, que correu dos policiais e entrou em uma residência em posse de uma sacola.

Ele foi alcançado ao entrar no terceiro andar da casa. Foram apreendidas com o indivíduo de 22 anos 280 munições de calibre 9mm, 80 munições de calibre 357 e 150 munições de calibre .38, todas intactas.

Os dois suspeitos foram encaminhados para a 2ª Delegacia Regional.