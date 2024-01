Praias: Bombeiros dão dicas de como aproveitar o verão com segurança

Veja dicas de como prevenir o afogamento

Tomar banho em local seguro;

Estar sempre próximo de um guarda-vidas;

Evitar saltos de lugares inapropriados;

Estar sempre com o nível de água abaixo do umbigo;

Não tomar bebida alcoólica antes de entrar na água;

Não tentar salvar pessoas em afogamento sem estar devidamente habilitado;

Não imergir em água após lanches e refeições;

Não deixar crianças sozinhas sem a presença de um adulto responsável;

Evitar brincadeiras de mau gosto, como os conhecidos “caldos”;

Evitar brincadeiras fingindo que está se afogando, pois além de perturbar a paz pública, havendo um afogamento verdadeiro as pessoas podem não dar importância, pensado se tratar de outra brincadeira de mau gosto;

Em caso de problemas, ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros, para que o mesmo oriente e auxilie a vítima.

Época do verão, de altas temperaturas, termômetro marcando acima da média. E para se refrescar, muita gente tem como destino as praias do litoral Sul do Espírito Santo , mas também lagoas, rios, represas. Mas, para que a diversão não termine em tragédias, o Corpo de Bombeiros Militar ( CBM ) deu algumas dicas de como aproveitar o descanso com segurança. Motorista fica presa às ferragens em acidente em Itapemirim Conforme explica a Capitã Gabriela Andrade, os casos de afogamentos não são fáceis de identificar, pois quem está se afogando, afunda e não esboça sons para pedir socorro.“O afogamento é rápido e silencioso. As pessoas têm a falsa ideia de que quem está se afogando, vai pedir ajuda e ficar gritando. As pessoas que estão se afogando, muitas das vezes, estão com as vias aéreas dentro da água, o que dificulta o socorro”, explica.A Capitã alerta, ainda, que os riscos são inúmeros em praias, rios e cachoeiras, pois esses lugares apresentam um risco maior para afogamentos por conta de correntezas.“Os pais devem buscar locais que contenham guarda-vidas. Buscar orientação de qual local é mais seguro de entrar, pois pode haver lugares que tenham buracos, serem mais fundos, e aí, acabar tendo um risco maior de afogamentos. Em cachoeiras, os riscos normalmente estão relacionados a saltos de locais inapropriados, e traumas relacionados por escorregar de pedras ou locais escorregadios”, alerta.