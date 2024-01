Previsão meteorológica deixa Mimoso do Sul em alerta

A Prefeitura de Mimoso do Sul informou, nesta sexta-feira (19), sobre o risco de chuvas intensas neste fim de semana na cidade.

De acordo com a administração municipal, o município está em alerta para a probabilidade de temporal de acordo com informações meteorológicas.

Em caso de situações de emergência, como enchentes, desmoronamentos e outros problemas ocasionadas em função do clima, a população deve entrar em contato por meio do Whats App (28) 9 9934-7618 ou pelo telefone (28) 9 8112-0828 (somente ligações).

