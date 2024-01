Espírito Santo registra queda no número de homicídios em 2023

O Espírito Santo registrou queda no número de homicídios da série histórica no ano de 2023 em todo o Estado do Espírito Santo desde 1996. Além disso, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) divulgou o balanço que mostra o percentual de cada região do estado do Espírito Santo. Entre as cidades do Sul que registraram queda no número de homicídios está Cachoeiro de Itapemirim, com -13,5%.

Segundo o relato do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, em relação à queda de homicídios, o estado fechou 2023 com o melhor resultado da série histórica. “Desde quando começamos a contabilizar crimes contra a vida, mas também crimes contra o patrimônio. Portanto, o melhor resultado foi agora, o ano de 2023. O comportamento mostra que as Políticas Públicas na área de Segurança Publica tem produzido resultados”, relatou.

Entretanto, o Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Coronel Alexandre Ramalho, falou sobre a questão da implantação do Estado Presente na queda de homicídios e do trabalho das equipes de segurança no Espírito Santo. “No eixo policial, temos o enfrentamento qualificado com estratégias específicas, com prisão de criminosos, principalmente homicidas e traficantes integrantes de grupos criminosos, apreensão de armas de fogo, operações policiais, entre outros”, explicou.

Cidades do Sul que registraram queda de homicídios

Cachoeiro de Itapemirim

Castelo

Itapemirim

Marataízes

Rio Novo do Sul

Cidades do Sul que não registraram homicídios em 2023

Divino de São Lourenço

Dores do Rio Preto

Apiacá

Muqui

Iconha

Anchieta