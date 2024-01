“Quem busca qualidade de vida encontra em Marataízes”, diz secretária

“Quem busca qualidade de vida encontra em Marataízes”, diz a Secretária de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Marataízes, Ivete Batista. Nesta entrevista ela comenta sobre o que o atual governo tem feito para fortalecer o crescimento da cidade de forma sustentável e ampla.

Ivete é graduada em Ciências Contábeis e Administração, pela Faccaci, em Direito pela FDCI e pós graduada em Administração Pública, pela Universidade Gama Filho e atualmente exerce o cargo de secretária em Marataízes. Confira a entrevista:

É visível o crescimento imobiliário de Marataízes. Atualmente quais os principais empreendimentos que o município destacaria neste?

Com relação a obras públicas, ressaltamos a reurbanização da Orla da Praia Central, que já não é mais novidade, mas que podemos considerar como a válvula propulsora deste momento, colaborando para a fomentação do turismo e consequentemente o desenvolvimento econômico. Isso tem atraído investidores e grandes negócios. O grande destaque, no entanto, atualmente é a obra da Lagoa do Meio, um projeto lindo e arrojado que transformará ainda mais a nossa Pérola Capixaba.

Com relação aos empreendimentos da iniciativa privada podemos destacar o BH Atacarejo, antigo Mineirão, o Open Perim, Novo Hortisul (que está sendo construído) e muitos outros empreendimentos de diversas atividades econômicas. Não podemos nos esquecer do crescente número de Empresas de Pequeno Porte (EPP), Microempresas (ME) e Microempreendedores Individuais (MEI), grandes responsáveis pelo crescimento econômico do Município.

Resumindo em 2023 a Receita Federal revelou que os setores econômicos mais representados em Marataízes foram o Comércio Varejista, com 236 estabelecimentos; Alimentação, com 83 estabelecimentos; e Outras Atividades de Serviços Pessoais, contabilizando 57 estabelecimentos.

O que a cidade oferece de incentivos para quem deseja investir em Marataízes?

Ainda não há, em Marataízes, uma política específica de incentivos fiscais. Contudo, esse é um assunto que já vem sendo discutido, e, com a revisão do Código Tributário, que vem ocorrendo, será estudado a melhor forma de impulsionar tais incentivos.

Porém, trata-se de uma medida que deve ser pensada com muita responsabilidade, pois queremos para Marataízes um Desenvolvimento Sustentável, sem comprometer a arrecadação. Hoje o município está mais focado na desburocratização e agilidade no processo de abertura de empresas. E, atualmente, esse processo leva menos de duas horas. A Sala do Empreendedor, dedicada a acelerar negócios, contribui para esse atendimento eficiente.

Temos visto muitas pessoas de provenientes de Cachoeiro ou outras cidades se mudando para Marataízes, o que o município tem a dizer sobre essa migração de pessoas?

Vemos essa migração com muito bons olhos; isso é fator positivo comprobatório do crescimento sustentável de Marataízes. Nosso Município sempre atraiu residentes de outras cidades e estados, principalmente Cachoeiro e Minas Gerais. Devido à sua beleza natural, praias e lagoas, localização, topografia e clima, as pessoas gostam de estar aqui. No entanto, elas eram atraídas apenas para as temporadas de verão, porque o município não oferecia sustentabilidade para permanência na cidade.

Hoje, quem busca qualidade de vida encontra em Marataízes. O município oferece infraestrutura, comércio variado, saúde, educação e segurança de qualidade e até oportunidades de emprego.

As pessoas não precisam mais sair de Marataízes para adquirir o que necessitam em Cachoeiro, por exemplo, cidade mais próxima, pois temos tudo e muito mais. Lojas e marcas que só víamos na capital e outros grandes centros estão vindo para Marataízes, garantindo às pessoas o prazer pela permanência na nossa Pérola, que brilha a cada dia mais.

Como a cidade tem se preparado para receber essa leva de novos moradores?

Com um dos maiores parques de obras do Litoral Sul, a cidade investe em infraestrutura, ampliação de escolas, saúde e lazer, demonstrando compromisso com a qualidade de vida. Quando a cidade não é bem cuidada, ou não tem grandes atrativos, a grande maioria das pessoas e empreendedores, via de regra, não se preocupam e nem se sentem motivados a apresentar uma boa imagem do seu negócio.

Quando a cidade se torna mais atrativa, os empreendedores se sentem mais motivados e na obrigação de se apresentarem de forma compatível com o lugar. E, na busca pela concorrência, quando um se apresenta bem, o outro procura se apresentar melhor ainda.

Como dito inicialmente, a revitalização da Orla da Praia Central contribuiu significativamente para a visibilidade do município, resultando na valorização dos imóveis e negócios. Esse cenário impulsionou não apenas a modernização dos empreendimentos comerciais, mas também diversificou o comércio, atraindo marcas e lojas anteriormente presentes apenas em cidades maiores. Lojas, marcas e franquias preexistentes, oriundas das grandes cidades, mantêm um padrão de identidade visual e acabam incentivando os empreendimentos locais a valorizar a imagem do ambiente para atrair a clientela. Hoje o comércio de Marataízes, além de criar uma identidade visual atrativa, adota práticas empreendedoras exemplares.

Quais os projetos de melhoria e ampliação que a cidade tem para o futuro ou em andamento?

O contínuo investimento em infraestrutura destaca o compromisso da cidade em acomodar seu expressivo crescimento. O projeto de revitalização da Lagoa do Meio é principal a ser destaque por ser uma obra arrojada e inovadora, que impulsionará ainda mais o crescimento do município.

A revisão/atualização do Plano Diretor Municipal (PDM) está em andamento, feito por uma empresa especializada, com previsão de conclusão este ano, dará ao município direção e subsídio para realização de projetos que garantam um crescimento ordenado e sustentável do Município.

Vale também destacar a preocupação desta gestão na execução de projetos para fortalecimento dos agricultores e pescadores, visando sua permanência na atividade bem como garantir a sucessão do ofício para os filhos.