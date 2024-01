Rochas ornamentais: setor capixaba pode avançar com apoio do Bandes

Com quase duas mil empresas, o setor de rochas ornamentais do Espírito Santo é protagonista nos mercados nacional e internacional. A maior parte desses empreendimentos faz parte da indústria de transformação, que transforma a matéria-prima em produto final, um processo que demanda técnicas e equipamentos altamente eficientes e tecnológicos. Para suprir essa necessidade, os empresários do setor podem buscar recursos com o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), durante a Vitória Stone Fair 2024, que começa na próxima terça-feira (30) e acontece até sexta-feira (2).

Os financiamentos Bandes apoiam a aquisição de máquinas e a inovação nas empresas, com condições competitivas. O gerente Comercial e de Relacionamento do Bandes, Ezequiel Nascimento, destaca a relevância do setor para a economia capixaba.

Leia também: Brasil alcança faturamento de US$ 1,11 bilhão na exportação de rochas

“Entender a importância do setor na geração de empregos e renda para a economia é reconhecer o valor de um segmento com ampla participação regional, com grandes atores do norte ao sul do nosso Estado.”



“Por isso, faz todo sentido o banco se manter presente em eventos como a Vitória Stone Fair, estruturando e oferecendo os melhores produtos e soluções financeiras”, afirma.

Rochas ornamentais

Por meio de uma linha de financiamento Finame, com repasse do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), as empresas podem comprar equipamentos e máquinas mais tecnológicos para se diferenciar no mercado, agregando valor ao negócio com novas técnicas de acabamento, ganho de produtividade e aumento da qualidade das peças.

Na Vitória Stone Fair 2024, que acontece no Pavilhão de Carapina, na Serra, das 10h às 19h, a equipe de Negócios do Bandes estará disponível para apresentar as soluções de crédito para o setor, que tem a grande maioria das empresas com intensidade tecnológica média ou média-baixa, segundo dados do Observatório da Indústria.

Na programação do evento, o banco também apresentará as opções de crédito e responderá dúvidas durante a palestra “Do Solo ao Sucesso: Trilhando a Rota do Crédito no Mundo das Rochas Ornamentais”, que acontecer na sexta-feira (02), às 15h, na Arena Stone Summit.

Potencial para inovar

Há também a possibilidade de buscar o crédito para Inovação, levando soluções inovadoras para o cotidiano das empresas. Seja por meio de projetos de Marketing, investimento em capacitação ou em softwares de gestão de processos, as linhas da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) têm condições muito atrativas. Empreendimentos com renda bruta anual máxima de R$ 300 milhões conseguem ter acesso ao crédito de até R$ 15 milhões para desenvolver novos produtos, serviços e aprimorar processos, incluindo no mercado capixaba elementos ideais para a realidade de uma indústria 4.0.

Com uma imensa variedade de cores e texturas, as rochas naturais costumam chamar atenção de arquitetos, designers de interiores, empresários e entusiastas do setor. No entanto, não são os únicos pontos de destaque: outro fator importante é o design das peças, diretamente influenciados pelos equipamentos usados no processo de transformação.

“No processo de fortalecimento da cadeia de rochas, o Bandes sempre fomentou o setor, atuando na exploração, mas principalmente no beneficiamento, com a articulação para a criação dos centros tecnológicos em prol da agregação de valor aos produtos oriundos da extração mineral. O Bandes reconhece o papel importante deste setor e se coloca como um parceiro estratégico na evolução da competitividade da indústria de mármore e granitos do Espírito Santo”, acrescenta Ezequiel Nascimento.

Um fôlego para crescer

Caso precise de crédito para organizar as despesas operacionais e se preparar para futuros investimentos, o setor de rochas também pode contar com linhas adequadas. Com repasses de recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o crédito de até R$ 5 milhões oferece carência de 12 meses. Além disso, a linha Bandes Retomada oferece um bônus de adimplência para empresas lideradas por mulheres.

Além do estande do Bandes, os empresários poderão visitar os expositores de grandes empresas de extração e beneficiamento de pedras naturais, equipamentos, máquinas e tecnologias na feira do mármore. O evento, que atrai os olhares de visitantes nacionais e internacionais, é uma oportunidade para fechar negócios, conhecer as novidades do segmento, fortalecer parcerias e prospectar novos mercados.

Gostou do conteúdo? Conheça outras matérias sobre o assunto:

Futuro do setor de rochas ornamentais é o tema da Cachoeiro Stone Fair 2023

Crédito com condições de pagamento atrativas para a indústria capixaba

Serviço:

Vitória Stone Fair 2024

Data: 30/01 (terça-feira) a 02/02 (sexta-feira)

Horário: das 10h às 19h

Local: Pavilhão de Carapina

Endereço: Avenida Marginal, 5.196 – Jardim Carapina, Serra.

Informações sobre linhas de financiamento:

bandes.com.br/credito