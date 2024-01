Saidinha de Natal: 35 internos não retornaram aos presídios no ES

A Secretaria da Justiça (Sejus) informou que 1.296 tiveram o direito do benefício de saidinha temporária de Natal no dia 20 de dezembro. Desses, cerca de 35 internos não retornaram às unidades na data determinada pela Justiça.

De acordo com a Sejus, sendo que três deles já estão de volta ao sistema prisional. Os internos que tiveram o benefício concedido retornam dentro do prazo de sete dias.

“Quando o interno não retorna, a unidade prisional em que ele cumpre pena comunica ao Poder Judiciário. A Justiça é responsável por determinar a perda do benefício e/ou a regressão para o regime fechado”, disse a Sejus por meio de nota.

“O benefício da saída temporária está previsto na Lei de Execução Penal. Apenas presos do regime semiaberto têm direito à saidinha de Natal, que é concedida pelo Poder Judiciário“, finalizou.