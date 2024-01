Suspeitos que aplicavam golpes imobiliários são presos no ES

Suspeitos que faziam parte de uma associação criminosa envolvida em práticas de estelionato no setor imobiliário do Espírito Santo foram presos pela Polícia Civil e por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), nesta quarta-feira (31).

Segundo a PC, os membros da organização se faziam passar por corretores de imóveis e chegaram a constituir uma empresa no ramo, visando aumentar a credibilidade de suas atividades ilícitas.

A PC informou ainda que os criminosos atraíam vítimas para pagarem antecipadamente aluguéis anuais com descontos, que supostamente já incluíam o valor do condomínio. No entanto, esses valores não eram repassados aos verdadeiros proprietários, e as taxas condominiais não eram pagas.

Detalhes adicionais sobre as investigações e as prisões serão compartilhados durante uma entrevista coletiva nesta quarta-feira (31).