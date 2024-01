Turismo: cadastro de cidades em site do ministério impulsiona setor no ES

A Secretaria do Turismo do Espírito Santo (Setur) lançou, nessa segunda-feira (22), o Desafio Cadastur. O lançamento aconteceu na Casa do Turismo Capixaba, durante o Encontro Estadual dos Gestores do Turismo.

O Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), do Ministério do Turismo (MTur), é o cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor. Atualmente, o Espírito Santo conta com 3.251 cadastros regulares. O cadastro é gratuito e precisa ser renovado a cada dois anos por aqui.

A competição vai premiar o município que alcançar a maior pontuação em crescimento de cadastros regulares, considerando recorte populacional.

“Lançamos o desafio como uma forma de incentivar os municípios a ampliar o número de cadastros regulares no Cadastur, assim, ganham as regiões turísticas e ganha o Estado. Esperamos com essa ação um crescimento de pelo menos 15% de pessoas e empreendimentos regulares atuando no setor”, comentou o secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos.

O desafio vai durar três meses, de 23 de janeiro a 23 de abril. Podem participar os 78 municípios capixabas e o município vencedor será o que obtiver o maior crescimento de cadastros regulares neste período, considerando peso com base no número de habitantes, visando dar mais equilíbrio à competição. O vencedor ganhará 15 mil folders para divulgação turística do município e um e-book, que ficará disponível no site Descubra o Espírito Santo.

Confira o regulamento em: www.setur.es.gov.br/cadastur