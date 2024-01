Nova ponte impulsiona desenvolvimento turístico no Espírito Santo

O governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), esteve, na manhã desta sexta-feira (19), no município de Conceição da Barra, na microrregião Nordeste, para a entrega da Ponte sobre o Córrego Velha Antônia.

Localizada na Rodovia ES-010, no trecho entre o distrito de Itaúnas e o Entroncamento da ES-421 no bairro Santana, a nova ponte tem 20 metros de extensão. Na parte estrutural, foram construídas seis vigas pré-moldadas em concreto, pré-laje e laje em concreto.

As obras foram executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). Também foram realizadas obras complementares como passeio em concreto com piso podotátil, faixa multiuso, rampa para pedestres, tela de condução e passagem de fauna. O investimento total foi de R$ 4,1 milhões.

“Estamos caminhando pela região norte do Estado desde ontem [quinta-feira, 18]. Estivemos em Mucurici, Montanha e Boa Esperança. Agora em Itaúnas para a inauguração dessa linda ponte. Hoje, o município de Conceição da Barra está cada vez mais preparado para receber os turistas, garantindo antes de tudo o bem-estar dos seus moradores. Nosso governo está investindo forte na infraestrutura dos balneários do Estado, de norte a sul”, reforçou o governador Casagrande.

O diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, também participou da solenidade. “Com mais essa entrega importante, o Governo do Estado impulsiona a mobilidade e o desenvolvimento regional, melhorando a conectividade entre diferentes regiões, facilitando os serviços e o transporte de mercadorias e pessoas”, disse.

Em julho de 2021, o Governo do Estado entregou à população as obras de pavimentação da Rodovia ES-421, no trecho entre Conceição da Barra e a Vila de Itaúnas. Ao todo, foram asfaltados mais de 20 quilômetros de extensão da rodovia, que conta agora com duas pistas e acostamento. Assim como a ponte, a obra era muito aguardada pela população por se tratar de uma das regiões turísticas mais importantes do Espírito Santo. A Vila de Itaúnas é famosa por suas dunas e praias, além de ser conhecida como a Capital Nacional do Forró.