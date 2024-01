Usinas solares impulsionam investimentos em Presidente Kennedy

Comprometido com o desenvolvimento do Espírito Santo alinhado à agenda ESG (Environment, Social and Governance), o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) tem alcançado resultados expressivos na atração de investimentos para regiões capixabas. Por meio do Fundo de Desenvolvimento Econômico do Sul do Estado do Espírito Santo (Fundesul) de Presidente Kennedy, que é fruto da parceria com o município, em 2023 já foram liberados R$ 9,2 milhões para a implantação de negócios na cidade do sul do Estado, superando os valores alcançados desde 2018.

De acordo com o Balanço Energético do Estado do Espírito Santo de 2021, o município de Presidente Kennedy está entre as regiões do Estado com maior índice de radiação solar, com capacidade de geração de 5,58 kWh/m2/dia, tornando-se um atrativo decisivo para a geração de energia limpa. Como resultado, cerca de R$ 40,5 milhões em recursos estão sendo analisados pelo banco capixaba para financiamento da construção de usinas solares no município, que totalizarão em um investimento de quase R$ 50 milhões para a geração de energia limpa em 2023.

Além de contribuir com a ampliação da geração de energia limpa e sustentável no Espírito Santo, dialogando com um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), a implantação de usinas fotovoltaicas em Presidente Kennedy possibilitará o aumento de empregos, renda e competitividade da economia. Esse tipo de investimento é capaz de diversificar a matriz econômica, alimentando empreendimentos de diversos setores e contribuindo para o desenvolvimento regional sustentável.

O financiamento de R$ 9,5 milhões aprovado para a Apolo Solar vai marcar a realocação das instalações da empresa em Presidente Kennedy. Por acreditar no grande potencial de crescimento do mercado, a empresa deu início a um projeto para construir, instalar e operar uma miniusina solar com capacidade de 2,6 MW (megawatts) de potência, que atenderá pessoas jurídicas de todo o Estado, movimentando o mercado capixaba.

Energia limpa nunca é demais

Outro empreendimento que solicitou crédito ao Programa Fundesul Presidente Kennedy e passa pelas etapas preliminares da análise do banco capixaba é a Terra Do Sol Nascente, que pretende implantar uma usina fotovoltaica de 6,92 MWp com o investimento de R$ 28,5 milhões. O negócio funcionará na modalidade de geração compartilhada via PPA (Power Purchase Agreement), situação em que é feito um acordo de compra e venda de energia limpa de longo prazo com um preço prefixado, o que pode atrair as empresas da região para os investimentos em energia renovável. É uma iniciativa para descentralizar e interiorizar o desenvolvimento socioeconômico no Estado.

Também está em fase de análise de crédito do Bandes a Santa Lucia Solar, que busca investir R$ 11,2 milhões na construção de uma usina para ampliar seus serviços. Atualmente, a empresa atua com foco no aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, mas tem a geração de energia elétrica como atuação secundária. Gerando energia para consumidores residenciais, rurais, iluminação pública e algumas outras classes, a Santa Lucia se propõe a tornar o acesso à energia solar mais fácil para esses grupos. Os chamados “kits solares” reúnem painel, cabos e estrutura, buscando facilitar a construção.

Conheça o Fundesul Presidente Kennedy

Desenhadas em parceria com a Prefeitura do município com as melhores condições operacionais do País, as linhas de financiamento são voltadas especificamente para os objetivos de desenvolvimento na região. O objetivo do Fundesul Presidente Kennedy é apoiar projetos de investimentos que resultem, direta ou indiretamente, na geração de empregos e renda. Além do incentivo aos empreendimentos locais, o Fundo também oferece uma linha de microcrédito, a fim de atender às necessidades financeiras de microempreendedores e pequenos negócios que buscam inovar e expandir suas operações.

Com condições acessíveis e flexíveis, o microcrédito apoia aqueles que buscam oportunidades de crescimento, estimulando a diversificação da economia local. O Fundo opera com recursos do município, oriundos de royalties de petróleo para investimentos, como compra de máquinas, equipamentos, instalações, móveis, utensílios, implementos agrícolas e capital de giro (insumos, matérias-primas, mercadorias e serviços).

Serviço:

Atendimento para linhas de financiamento Fundesul Presidente Kennedy

Data: todas as quartas-feiras

Horário: das 9h30 às 13h

Local: Sala do Empreendedor

Endereço: Rua Átila Vivácqua, n° 79, Centro, Presidente Kennedy, Espírito Santo.

Condições Operacionais:

Novos Investimentos

Valor financiado: até R$ 20 milhões

Taxa de juros: 5,5% ao ano ou taxa Selic

Prazo total: até 240 meses com 60 de carência

Informações sobre linhas de financiamento:

www.bandes.com.br/credito