Vandalismo compromete abastecimento de água em Marataízes

Dois bairros de Marataízes ficaram com o abastecimento de água comprometido, no último fim de semana, após vândalos terem danificado a tubulação por onde é feita a transmissão para as casas da população.

De acordo com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAEE) de Itapemirim, os bairros afetados são Boa Vista do Sul e Balneário São João. Nesta segunda-feira (29) uma equipe da autarquia esteve no local para realizar os reparos necessários.

Por meio de nota, o SAAE informou que o fornecimento de água foi interrompido “devido a vandalismo por parte de pessoas sem nenhuma responsabilidade, que insistem em abrir o canal da lagoa para diminuir o alto volume”.

A autarquia ainda explicou que desde a última sexta-feira (26) a rede de água vem sendo danificada, pois a mesma passa no sentido do canal, afetando toda a população dos bairros citados.

“O SAAE fez um boletim de ocorrência e todos os envolvidos serão devidamente penalizados mediante a lei. Pedimos a população que denuncie, pois toda população sofre com as consequências da falta de água”, ressaltou.