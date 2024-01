Venda Nova: acidente grave deixa motorista preso às ferragens

Um homem ficou preso às ferragens após o caminhão em que ele estava se envolver em uma batida na BR-262, em Venda Nova do Imigrante. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o acidente aconteceu na noite da última quinta-feira (25).

Leia também: VÍDEO | Carreta fica agarrada em fiação elétrica no centro de Cachoeiro

O CBMES informou que quando a equipe chegou no local, constataram que o painel do veículo estava prendendo a perna esquerda do motorista. A vítima estava consciente e não se queixava de dor anormal.

Os militares utilizaram a tesoura e o cilindro hidráulico para abrir as ferragens e, com auxílio da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), retiraram a vítima que foi encaminhada para o interior da ambulância. O motorista estava sem fratura aparente e com sinais vitais dentro da normalidade.