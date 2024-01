VÍDEO | Funcionários de empresa AcelorMittal ficam feridos após acidente

Dois funcionários da empresa AcelorMittal tubarão ficaram ficaram feridos após um duto de uma estrutura metálica desabar, na tarde desta quinta-feira (11), na unidade da Serra, no Espírito Santo.

“A ArcelorMittal Tubarão informa que registrou a ocorrência da queda de um duto de uma estrutura metálica na empresa. Os primeiros socorros foram prestados imediatamente no local pela equipe interna de Bombeiros e Medicina da empresa. Dois empregados foram encaminhados para atendimento em uma unidade hospitalar sem apresentarem lesões graves. As causas da ocorrência estão sendo investigadas”, informou por meio de nota.

