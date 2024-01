VÍDEOS | Presa mulher acusada de praticar furtos em comércios no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 6º Distrito Policial de Vila Velha, prendeu, na tarde dessa terça-feira (23), uma mulher de 30 anos suspeita de estar cometendo diversos furtos na região do Centro de Vila Velha.

De acordo com as investigações, somente no primeiro mês deste ano, a suspeita teria cometido cerca de 20 furtos na região. Os alvos variam entre bancos, lojas, farmácias e residências.

A suspeita foi presa enquanto dormia no bairro Divino Espírito Santo, também em Vila Velha. Em depoimento, ela alegou que já havia entregue os materiais furtados para uma outra pessoa, que, segundo ela, aguarda todos os dias para receptar os objetos furtados.

A suspeita já tinha sido presa pelos mesmos crimes no ano passado, mas foi colocada em liberdade. “Ela foi filmada em vários desses crimes e, quando interrogada, confessou os crimes que foram gravados por câmeras de segurança. É essencial que as vítimas registrem o boletim de ocorrência para que possamos investigar todos os casos”, afirmou o titular do 6º Distrito Policial, delegado Guilherme Eugênio Rodrigues.

Depois de ser detida, a mulher foi encaminhada à Delegacia Regional de Vila Velha e autuada em flagrante por furto qualificado.

Após os procedimentos de praxe, ela seguiu ao sistema prisional.