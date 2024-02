Adolescente de 14 anos é assassinado em praça no ES

Um adolescente de 14 anos foi encontrado morto a tiros, neste sábado (24), na praça do bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória.

Segundo a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), uma equipe foi acionada para verificar uma ocorrência de disparos. No local, os militares visualizaram uma aglomeração de pessoas e na calçada havia um garoto caído, com ferimentos de arma de fogo e em óbito. A perícia foi acionada.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.