Alegre: homem finge ser policial para extorquir pessoas

Um homem foi preso, uma arma e maços de cigarros apreendidos, neste sábado (24), no município de Alegre.

De acordo com a Polícia Militar, por meio do 3º Batalhão, o suspeito foi abordado na BR-482, em Celina, após os militares serem informados pelo Serviço de Inteligência que um homem, que trafegava em um veículo Saveiro Cross, se passava por policial civil e ameaçava as pessoas durante cobrança de valores.

Os policiais localizaram dentro do carro uma pistola calibre 9mm, 17 munições, 500 maços de cigarro e uma carteira de investigador particular. Aos militares, o suspeito informou não possuir o registro e nem o porte da arma.

Segundo a PM, ele também não apresentou nota fiscal dos cigarros e negou ter feito as ameaças. Diante das informações, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 6ª delegacia Regional de Alegre para esclarecimentos.