Alegre investe em obras de drenagem para conter impactos de temporais

A Prefeitura Municipal de Alegre, por meio da Secretaria Executiva de Obras, Saneamento e Serviços Urbanos (SEOSU), assinou duas Ordens de Serviço para obras de drenagem e pavimentação em ruas do bairro Vicente de Paulo (Querosene) e do Loteamento Agostinho Macêdo, no bairro Vila do Sul.

As duas obras eram reinvindicações antigas de quem vive ou circula pela região e custarão aproximadamente R$ 795 mil. Os recursos são originários de Emenda Parlamentar, direcionados pela ex-Deputada Federal, Soraya Manato (PTB).

A assinatura foi acompanhada por moradores, lideranças comunitárias e contou com a presença de servidores, da equipe de engenheiros da SEOSU, do secretário executivo de Obras, Sérgio Ridolphi e do prefeito Nirrô Emerick.

Durante a solenidade, realizada na última sexta-feira (3), o prefeito ressaltou a importância das obras para atenuarem os efeitos das chuvas. Ele aproveitou a ocasião e também pediu para que a população faça sua parte, descartando o lixo de maneira adequada e informando à Prefeitura sobre qualquer problema.

Alguns moradores chegaram a dizer que é a obra é a realização de sonho.

“Obrigado por realizar nosso sonho de ver nossa rua calçada, tenho certeza que vamos retribuir”, agradeceu e se comprometeu, uma moradora da região, nas redes sociais.

Valores dos contratos

Pavimentação e Drenagem da Rua Maria Caetano Valle (Quadra do Querosene). Valor da obra: R$ 179.902,17 .

. Pavimentação e Drenagem da Rua Porphiria de Melo Sobreira, bairro Chácara da Serra. Valor da obra: R$ 614.925,15.

E não para por aí!

As Ordens de Serviço de drenagem e pavimentação das ruas do bairro São Vicente de Paulo e do Loteamento Agostinho Macêdo fazem parte do planejamento da SEOSU, que já inclui outras 26 obras, totalizando um investimento de R$ 18.671,884.

Desse total, 24% é de recursos da própria Prefeitura de Alegre e 63% procede de recursos estaduais. Recursos Federais correspondem a 13% dos investimentos das obras.