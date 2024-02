Anchieta: prefeito reajusta salário e tíquete de servidores

Seguindo o plano de valorização dos servidores municipais, a Prefeitura de Anchieta vai conceder reajuste de 5% nos salários e de R$ 150 no tíquete-alimentação de todos os servidores. O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, anunciou, nesta sexta-feira (9), que os novos valores serão pagos a partir de abril.

O novo reajuste vem somar-se a mais conquistas efetivadas pela prefeitura: a retomada do pagamento de progressão; a equiparação salarial para os professores da Educação; melhorias para várias classes da Saúde e também para a Guarda Municipal; cada servidor efetivo recebeu R$ 7 mil referentes a retroativos de progressão.

“E tem mais… ainda neste ano de 2024 vamos colocar em dia todas as progressões dos nossos servidores efetivos”, disse o prefeito.

Ele ressaltou que, somados, os reajustes de 2023 (16%) e este agora anunciado, de 5%, resultam em 21% de reajuste em dois anos. Para além dos servidores, o reajuste impacta positivamente a economia de Anchieta, pois grande parte dos valores é destinada ao consumo em nosso comércio.

“É um momento de alegria e estamos aqui para anunciar o reajuste salarial e mais benefício para os servidores, que tanto contribuem para o sucesso na prestação de serviços e no atendimento ao povo de Anchieta. Por enquanto são esses anúncios, mas podem ter a certeza que ainda teremos muita coisa boa para anunciar ao longo do ano”, completou.

Entenda:

O quê?

Reajuste para os servidores.

Quanto?

É de 5% nos salários e de R$ 150 no auxílio-alimentação.

Quando?

A partir de abril.

