Assembleia retoma sessões ordinárias com 32 projetos na ordem do dia

A primeira sessão ordinária de 2024 da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES) ocorre nesta terça-feira, 6 de fevereiro, às 15 horas. O presidente da casa de leis capixaba, Marcelo Santos, já definiu que 32 projetos serão apreciados na ordem do dia.

Dentre eles, destacam-se projetos que abordam direitos de exames de imagem para gestantes, acolhimento de crianças em estado vulnerável, prioridade de atendimento para vítimas de violência doméstica, entre outros, que serão analisados e votados pelos parlamentares.

O próprio presidente da ALES afirmou que não quer perder tempo neste ano e projeta muito trabalho para os deputados estaduais.

“Vamos retomar os trabalhos com força total. Não podemos perder tempo ao discutir e resolver o que for melhor para o Estado e para o cidadão capixaba. Afinal, é para isso que os eleitores nos colocaram no poder, e é assim que venho trabalhando junto aos meus colegas, conseguindo, em conjunto com os demais poderes, colocar o Espírito Santo em destaque novamente”, declarou Marcelo Santos.

Além dos 32 projetos, outros 425 itens já foram incluídos para serem lidos durante o expediente.

“Espero a casa cheia, com a presença dos meus colegas, pois temos muito o que discutir, definir e protocolar. Além dos projetos e itens que serão lidos, ainda temos outros trabalhos para dar continuidade”, explicou o presidente Marcelo Santos.