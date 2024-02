Cachoeiro sedia conferência dos direitos das pessoas com deficiência

Nesta terça-feira (20), a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, vão promover a IV Conferência Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Cachoeiro.

O evento, intitulado “Cenário atual e futuro na implementação dos direitos da pessoa com deficiência: construindo um Brasil mais inclusivo”, será realizado no auditório do Centro Universitário São Camilo, localizado no bairro Paraíso, de 8h às 17h.

Leia também: VITRINE: Gusttavo Lima fará despedida do “Buteco” no Espírito Santo

A ação é aberta ao público e tem o objetivo de possibilitar a participação ampla e democrática, visando propor discussão e a articulação de propostas, estratégias e diretrizes para as políticas públicas relativas aos direitos de todas as pessoas com deficiência.

Direitos das pessoas com deficiência

No evento, serão apresentados cinco eixos de debate: “Estratégias para manter e aprimorar o controle social assegurada à participação das pessoas com deficiência”; “Garantia do acesso das pessoas com deficiência às políticas públicas”; “Financiamento das políticas públicas da pessoa com deficiência”; “Direito a cessibilidade” e “Desafios para comunicação universal”.

Para participar da conferência é necessário preencher a ficha de credenciamento e encaminhá-la para o e-mail: [email protected].

“Essa é uma atividade de extrema importância. Temos de promover discussões que apresentem cenários e ações mais dignas, que possibilitem mais qualidade de vida para as pessoas com deficiência”, expressa a secretária de Desenvolvimento Social de Cachoeiro, Roselane de Araújo Lima Barreira.

A Semdes informa que haverá disponibilidade de transporte gratuito para quem deseja comparecer à conferência. O ônibus sairá às 7h, do ponto de parada que fica em frente à antiga Flecha Branca; depois seguirá para as paradas do Perim, do Guandu, em frente à Catedral São Pedro, e no ponto da praça Jerônimo Monteiro.

Na volta, o transporte passará pelo bairro Amarelo, seguindo pela Praça Jerônimo Monteiro e Praça de Fátima, Terminal da Beira Rio e retornando ao ponto da antiga Flecha Branca.

Programação da IV Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – 20 de fevereiro de 2024

Local e endereço: Centro Universitário São Camilo, Paraíso – Auditório Dom Silverio

8h – Café da manhã e credenciamento

8h30 – Composição da mesa

8h40 – Abertura oficial

8h45 – Momento de fala das autoridades presentes

9h – Plenária para análise e aprovação do Regimento Interno

9h30 – Palestra Magna “Cenário atual e futuro na implementação dos direitos da pessoa com deficiência: construindo um Brasil mais inclusivo”

10h30 – Instalação dos Grupos de Trabalho

Eixo1 – Estratégias para manter e aprimorar o controle social assegurada à participação das pessoas com deficiência

Eixo2 – Garantia do acesso das pessoas com deficiência às políticas públicas

Eixo3 – Financiamento das políticas públicas da pessoa com deficiência

Eixo 4 – Direito a cessibilidade

Eixo 5 – Desafios para comunicação universal

12h – Almoço

13h – Apresentação Cultural

13h30 – Retorno para o trabalho com os Eixos

14h30 – Plenária Final para análise, discussão e aprovação das propostas dos Grupos de Trabalho e Moções

16h30 – Eleição de Delegados à 5ª Conferência Estadual

17h – Encerramento