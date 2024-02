Calçado: prefeito garante pagamento de piso salarial nacional a professores

Em clima de festa e muita alegria o prefeito Antônio Cuíca anunciou, nesta terça-feira (6), no auditório da Secretaria Municipal de Educação, que irá pagar o piso salarial nacional aos professores da rede municipal de ensino de São José do Calçado.

“Educação ocupa o topo da lista de prioridades do nosso governo, pois favorece o desenvolvimento da pessoa e da sociedade. Nosso compromisso é valorizar e reconhecer a atuação profissional dos educadores da rede municipal de ensino de São José do Calçado”, afirmou Cuíca.

O chefe do Poder Executivo municipal tem um histórico no que diz respeito a implementação de política pública de valorização da educação e seus profissionais. Diversas escolas já passaram por reformas e melhorias, propiciando um melhor ambiente de trabalho para os profissionais e aprendizado para os alunos.

Além disso, em 2021, São José do Calçado ficou reconhecido como o município do Estado do Espírito Santo que pagou o maior valor individual aos profissionais da educação da rede municipal no valor de R$ 10.000,00, (do rateio do Fundeb), totalizando o valor de R$ 1.160.000,00 (um milhão e cento e sessenta mil reais).