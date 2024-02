Câmara de Cachoeiro retoma sessões ordinárias com novidade no Plenário

Nesta terça-feira (6), a Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim deu início a mais um ano legislativo com a realização da primeira sessão ordinária de 2024.

E o ano já começa com novidade: a instalação de um sistema eletrônico de votação. A nova ferramenta é mais um mecanismo de transparência e faz parte do projeto de modernização e acessibilidade que está sendo realizado na Casa Legislativa. Nesta primeira sessão, o equipamento será apresentado aos vereadores e vai passar por uma fase de testes antes de começar a funcionar efetivamente.

“Estamos cumprindo nosso compromisso de, ao final deste mandato, entregar a Cachoeiro uma das Câmaras mais inclusivas e transparentes do Brasil”, afirma o presidente Brás Zagotto (Podemos).

O sistema inclui painel e monitores para visualização dos resultados, terminais de votação para uso dos vereadores, notebooks, cabos, conectores e o programa que gerencia a votação digital. Além de garantir mais transparência e segurança ao processo de votação, o sistema promoverá a organização e controle dos tempos das discussões, apartes e justificativas, e registro das presenças ou ausências dos vereadores nas votações, entre outros dados.

Essa mudança trará mais transparência e agilidade nos trabalhos legislativos, uma vez que as informações são repassadas em tempo real, tornando assim muito mais ágil as atividades administrativas e garantindo a segurança e integridade das informações produzidas.

