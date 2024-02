Câncer de intestino: ES abre campanha nacional de combate a doença

O câncer de intestino é o segundo de maior incidência e o terceiro em causa de mortalidade, segundo a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva – SOBED-ES. Também chamado de câncer colorretal, é uma doença potencialmente evitável, com medidas de prevenção como o exame de colonoscopia, utilizado para identificar alterações no intestino grosso (cólon) e no reto.

Para prevenir a doença, a SOBED-ES, em parceria com demais entidades médicas, realiza em Vitória a abertura nacional da Campanha Março Azul e a VI Jornada de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento de Câncer, nos dias 1 e 2 de março, na Sede da Unimed, em Bento Ferreira, na presença dos presidentes das sociedades nacionais organizadoras.

LEIA TAMBÉM: Cresce número de casos de dengue atendidos em hospital de Cachoeiro

Presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Dr. Bruno Resende recebeu em seu gabinete nesta terça-feira (20) os Drs. Alex Baia, presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva – SOBED-ES, e Roseane Bicalho, Coordenadora da Campanha Março Azul no ES, para falar sobre a iniciativa.

“É uma doença grave que pode ser diagnosticada com o exame. O câncer surge a partir de uma pequena lesão neoplásica que demora cerca de 10 anos para evoluir para malignidade e que, quando diagnosticada por colonoscopia, pode ser retirada, impedindo o desenvolvimento desta doença”, afirma Dr. Bruno Resende, que é médico radio-oncologista e também é presidente da Frente Parlamentar Contra o Câncer.

“Nossa campanha de conscientização, realizada desde 2004, juntamente com o maior acesso e busca da população às medidas de prevenção, trouxeram um resultado extremamente satisfatório para o Espírito Santo, que apresentava em 2004 um dos maiores índices de aumento de incidência de câncer colorretal do país, com aumento progressivo até 2018. Em 2020, tivemos a grata surpresa de uma divulgação pelo INCA para o triênio 2020-2022, de uma expectativa de redução da incidência de 28%, comparado ao aumento da incidência de 12% observado no restante do país”, afirma a Dra. Roseane Bicalho.

Porém, o INCA divulgou para o ES, para o triênio atual de 2023-2025, um novo aumento da incidência do câncer, fato atribuído à baixa procura da população pelos exames preventivos, principalmente a colonoscopia, durante a pandemia.

Por isso a importância da campanha Março Azul, que também prevê a Caminhada de Conscientização, a ser realizada no domingo, dia 3, a partir de 8h30, na Praia de Camburi, com a participação de médicos, residentes e acadêmicos de medicina, todos com camisa azul do evento, com distribuição de folders informativos.

O Março Azul é organizado pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva – SOBED-ES, com o apoio das Sociedades de Gastroenterologia do Espírito Santo (SOGES) e Regional Leste de Coloproctologia, com a participação especial da SOBED Nacional, FBG (Federação Brasileira de Gastroenterologia), Sociedade Brasileira de Coloproctologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO).

✅ Fique atento aos sintomas:

Sangue nas fezes;

Alteração do hábito intestinal (diarreia e prisão de ventre alternados);

Dor ou desconforto abdominal;

Fraqueza e anemia;

Perda de peso sem causa aparente;

Alteração na forma das fezes (fezes muito finas e compridas)

Massa abdominal palpável;