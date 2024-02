Carro com restrição de furto é recuperado pela PRF na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal recuperou mais um veículo clonado com restrição de furto na manhã desta quinta-feira (1º), aproximadamente no km 266 da BR-101, no município da Serra, no Espírito Santo.

Segundo a PRF, durante patrulhamento realizado pelos agentes, foi abordado um automóvel Hyundai Hb20, conduzido por um homem de 29 anos. Após vistoria, foi constatado que se tratava de um clone de um carro de mesma marca, modelo e cor, sendo que o original possui restrição de furto, ocorrido no dia 19 de dezembro de 2022, no mesmo município.

No entanto, o condutor informou que adquiriu o carro de um homem há aproximadamente seis meses e que realizou o pagamento em dinheiro. Informou ainda que teria perdido o documento do veículo, não apresentando a versão digital também.

Portanto, a ocorrência foi encaminhada para a 3ª Delegacia Regional da Polícia Civil, na Serra.